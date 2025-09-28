Незаконна заготівля дров: які штрафи та ризики чекають на українців

Чи можна українцям заготовляти дрова в лісі / © unsplash.com

Місцеві жителі часом замислюються: чи можна забрати таку деревину додому на дрова?

Чи законно збирати дрова в лісі

Сухостій — це дерева або кущі, які засохли й залишилися стояти, або вже впали на землю. В Україні люди традиційно використовують таку деревину для опалення взимку. Проте робити це без дозволу заборонено.

Згідно зі статтею 66 Лісового кодексу, громадяни можуть безкоштовно збирати дикорослі рослини для власних потреб:

квіти;

гриби;

ягоди;

трави;

горіхи;

інші природні продукти.

Таким чином, збирання лісових ресурсів для особистого користування обмежується тільки цим переліком. Заготівля деревини, відповідно до статті 69 Лісового кодексу, дозволяється лише за наявності дозволу від власника лісу або постійного лісокористувача.

Сухі або повалені після стихії дерева вважаються державною власністю. Збирання таких дерев або гілок без дозволу — це самовільна заготівля лісу і порушення закону.

Штрафи за незаконну заготівлю дров 2025 року

За порушення правил використання лісових ресурсів передбачена адміністративна відповідальність (ст. 64, 65, 65-1, 66-1 КУпАП):

порушення порядку заготівлі деревини або живиці — від 102 до 238 грн;

незаконна рубка або пошкодження дерев — від 510 до 1 020 грн;

повторне порушення протягом року — від 1 020 до 1 530 грн;

шкода захисним лісовим насадженням — від 510 до 680 грн.

Крім того, за незаконну вирубку або збут деревини передбачена кримінальна відповідальність із штрафом від 17 000 до 25 500 грн.