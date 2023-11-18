Нежирні, свіжі та натуральні: які страви повинні стояти на новорічному столі 2024 року

Символом Нового 2024 року стане Зелений Дерев'яний Дракон. Що має бути на новорічному столі, щоб покровитель року залишився задоволеним?

Що потрібно знати про символ року

Згідно зі східним календарем, кожному циклу з 12 місяців відповідає конкретна небесна істота, яка має свої смаки, стихію та характер. Щоб завоювати прихильність покровителя року, досягти бажаного і зрозуміти його справжню природу, потрібно знайти правильний підхід до тварини.

Символом Нового 2024 року стане Зелений Дерев'яний Дракон, який вважається провісником нової епохи та змін. Стрімкий, своєрідний, яскравий, амбітний та потужний — Дракон заохочує тих, хто не боїться ризикувати та використовувати будь-яку можливість для того, аби покращити своє життя. Тому, щоб отримати від долі приємний подарунок наступні 12 місяців, потрібно докласти певних зусиль і правильно зустріти Новий рік.

Дракон в китайській міфології символізують вогонь та часто мають досить буйну вдачу. Однак зелений колір прийдешнього року, який пов'язаний з природою, трохи пом'якшує їхній характер, тому символ стане більш поступливим. Дракон цінує не лише веселощі, але й стабільність, гармонію, баланс.

Хоча дракони міцні та сильні тварини, у східній міфології вони також вважаються дипломатичними, гнучкими, мудрими, спокійними та навіть миролюбивими.

Елемент дерева вказує на творчий дух покровителя 2024 року, пристрать до пізнання світу, незалежність. Також дерево асоціюється зі створенням всесвіту, відродженням, життям. Дракони полюбляють все містичне і загадкове. Тож що повинно стояти на новорічному столі 2024 року, щоб задовільнити цю тварину?

Що має стояти на столі в рік Дракона

Що можна їсти в рік Дракона / Фото: Pexels

Дракон любить веселощі, гамір та безліч людей. Тому можна без страху запрошувати якомога більше гостей. Має особливе значення для Дракона і сім'я, традиції, взаємодопомога. Тому можна зустрічати Новий 2024 рік і у сімейному колі, особливо, якщо потрібно налагодити стосунки з тими, з ким у вас виникли розбіжності.

Дракон є всеїдною істотою, тому він може харчуватися як рослинною, так і тваринною їжею. Щоб догодити Зеленому Дерев'яному Дракону потрібно заздалегідь скласти святкове меню. Це можуть бути:

нежирні частини м'яса та риби (свинина, яловичина, птиця, лосось тощо), можна також приготувати кролика;

свіжі фрукти та овочеві салати, обов'язково повинна бути зелень;

легкі закуски і страви, які не будуть викликати переїдання, важкості.

Дракон наполягає, щоб на святковому столі всі страви були зі свіжих та натуральних продуктів. Головною стравою може стати м'ясо, яке можна приготувати будь-яким способом. Також можете замінити його смачною рибою.

Серед фруктів краще обирати тропічні варіанти, наприклад, папайю, ананас, пепіно, маракуйю, цитрусові. Однак разом з тим підійдуть і свіжі яблука чи груші.

Прекрасно підійдуть для новорічного столу салати зі свіжих овочів, риби. А ось десерти обирайте нежирні, на основі вершків.

Головним правилом можна назвати помірність у всьому. Бажано всі страви готувати безпосередньо перед подаванням на стіл. Дракони полюбляють свіжу їжу.

Що не можна готувати на Новий рік 2024

Що повинно стояти на столі в рік Дракона / Фото: Pexels

Існують і певні страви, від яких краще відмовитися в рік Дракона, адже вони точно не сподобаються покровителю. Краще утриматися від подавання на новорічний стіл:

страв, які приготовлені методом "фломбер" (обливання алкоголем, а потім підпалювання), адже Дракон може неправильно зрозуміти такий варіант приготування, адже він також здатний "дихати вогнем";

салатів з рибними консервами чи копченою ковбасою, адже Дракону більше до вподоби свіжі риба та м'ясо;

напівфабрикатів і продуктів з тривалим терміном зберігання, висококалорійних жирних страв.

Не варто ставити на новорічний стіл надто гострі чи сильно приправлені страви, копченості. Уникайте і згущеного молока.

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