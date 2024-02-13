Незвичайне підживлення, яке варто спробувати: що дає зубна паста кімнатним рослинам

Виявляється, зубну пасту можна використовувати не лише для того, щоб чистити зуби. Вона є чудовим підживленням для кімнатних рослин.

Щоб приготувати розчин для підживлення кімнатних рослин, підійде будь-яка зубна паста. Але найкраще підходить найпростіший варіант.

Єдине, на що варто звернути увагу, - щоб серед властивостей зубної пасти не було відбілювання зубів. Такий засіб може нашкодити вашим рослинам.

Отже, як приготувати зубну пасту для кімнатних рослин? Спочатку візуально поділіть тюбик на чотири рівні частини. Одну з частин вичавіть до доволі глибокої ємності.

Тоді додайте до зубної пасти один літр води і ретельно перемішайте до однорідного стану. Дуже важливо, щоб не залишилося навіть найменших грудочок.

Рідиною, яку ви отримали, треба підлити кімнатні рослини під корінь. Робити це можна лише навесні чи влітку, коли рослини перебувають у фазі активного зростання.

Як діє зубна паста для кімнатних рослин? Завдяки такому простому розчину з зубної пасти і води кислотність ґрунту знижується на тривалий термін. А ще земля насичується фтором і кальцієм, які потрібні рослинам. Додатково зубна паста захищає квіти від грибків та плісняви. Особливо ефективно таке підживлення діє на рослини, які квітнуть.

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