Незвичайний спосіб позбутися запаху сечі тварин: радять ветеринари

Прибрати сліди котячої сечі за допомогою звичайних мийних засобів - марна справа. Але є й інші ефективні варіанти, які допомагають з цим боротися.

Котяча сеча має стійкий неприємний запах через те, що до її складу входять феромони та сечовина, сильно пахучі речовини, необхідні, щоб мітити територію. На відкритому повітрі сеча розпадається на тиол, який пахне сірководнем, аміак та кристалізується.

Сильніше пахне сеча у тварин з порушенням функцій нирок, також сеча кота, зазвичай, пахне гірше, ніж від кішок через наявність певних ферментів.

Не завжди з першого разу виходить привчити тваринку до лотка. Кіт чи кішка можуть залишати мітки в небажаних місцях, через що запах сечі поширюється по всій квартирі.

Серед причин, чому тварина відмовляється від лотка і мочиться в інших місцях може бути:

Що йому не подобається наповнювач, лоток або місце, де він розташований.

У випадку, якщо біля котячого туалету є сторонні запахи, які його відлякують.

Кіт знаходиться в стресовій ситуації.

У кота проблеми зі здоров'ям, пов'язані з нирками та сечовидільною системою.

Як вивести запах котячої сечі за допомогою йоду

Щоб приготувати засіб на основі йоду, який допоможе позбутися запаху сечі, у склянці теплої води розчиняємо 6-10 капель йоду.

У приготованому розчині замочуємо серветку чи рушник, кладемо на місце, яке помітив вихованець на 5-7 годин. Важливо щоб серветка залишалася вологою. Після закінчення часу оброблене місце ретельно промиваємо мильним розчином та чистою водою.

Йодний розчин використовують для темних текстильних покриттів і килимів. Застарілі сліди від сечі можна затерти розчином та залишити висихати. Йод нейтралізує запах сечі, він неприємний кішкам і захистить поверхню від появи нових калюж

Чим можна ще вивести запах сечі тварин

Для цього можна використовувати розчини:

оцту,

соди,

гліцерину,

спирту.

Вибір засобу здійснюється з урахуванням особливостей покриття, яке потрібно обробляти. Для натурального дерева використовуються максимально "сухі" методи, щоб матеріал не постраждав від вологи. Для ковроліну - суха сода, спецзасоби, плитку можна обробляти засобами для миття підлоги, оцтом, содою.

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