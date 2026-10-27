Незвичайний дорожній знак із перекресленим пальцем: що він означає і чому водії плутаються

Дорожні знаки за кордоном / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Під час подорожей за кордоном автомобілісти можуть зустріти дорожні знаки, яких немає у звичному для них наборі позначень. Один із таких — зображення піднятого великого пальця, перекресленого червоною смугою. На перший погляд символ нагадує заборону жесту, однак насправді він стосується автостопу. Про це розповідає ресурс «Радіо Трек»

Що означає знак із перекресленим великим пальцем

Такий знак попереджає про заборону автостопу — зупиняти автомобілі, щоб попросити водіїв підвезти до потрібного місця. Піднятий великий палець є загальновідомим жестом прохання про поїздку, а червоне перекреслення вказує на заборону.

Реклама

Обмеження пов’язане передусім із безпекою дорожнього руху. На швидкісних автомагістралях, мостах, у тунелях і на під’їздах до них зупинка автомобіля заради попутника може створити аварійну ситуацію. Людина, яка стоїть на узбіччі, також наражається на небезпеку через близькість транспорту, що рухається з великою швидкістю.

Реклама

Де можна зустріти незвичайний дорожній знак

Подібні позначення трапляються в окремих країнах Північної Америки, Австралії й інших регіонах. Їх можуть установлювати біля автомагістралей і на ділянках, де зупиняти транспорт для підбору пасажирів заборонено.

Водночас оформлення дорожніх знаків відрізняється залежно від країни. Десь використовують піктограму з перекресленим жестом, а десь — текстові таблички або інші позначення. Тому під час закордонної поїздки важливо звертати увагу не лише на символ, а й на додаткові написи та місцеві правила дорожнього руху.

Чому водіям варто знати такі позначення

Незвичний знак легко неправильно витлумачити, якщо орієнтуватися лише на його зовнішній вигляд. Проте за кордоном навіть незнайоме позначення може встановлювати конкретну заборону, недотримання якої призводить до штрафу або створює небезпеку.

Перед поїздкою в іншу країну варто ознайомитися з її дорожніми правилами, особливо якщо планується рух автомагістралями. Це допоможе швидше розпізнавати незвичні символи, уникати помилок і впевненіше почуватися за кермом.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів