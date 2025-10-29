ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Незвичайний лайфгак для дзеркала: натріть його забутим засобом — тижнями залишається чистим і не запотіває, а бризки просто відскакують

Догляд за дзеркалом у ванній — завдання непросте. Кожна господиня знає: варто комусь із членів родини прийняти гарячий душ, як на склі з’являються неприємні розводи, бризки та відбитки пальців.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим натерти дзеркало, щоб воно тижнями не бруднилося

Чим натерти дзеркало, щоб воно тижнями не бруднилося / © unsplash.com

Після запітнівання дзеркало й зовсім перетворюється на зіпсовану поверхню. Щодня бігати з ганчіркою — справжнє випробування. Але цього можна уникнути, якщо знати маленьку хитрість, про яку пам’ятають професійні прибиральники.

Все, що вам знадобиться, — простий шматок господарського мила. Його легко знайти на поличці, де воно часто лежить забуте.

Протріть дзеркало насухо, натріть його милом і відполіруйте сухою мікрофібровою ганчіркою — і все! Тепер дзеркало не буде пітніти, волога та пил буквально відскакуватимуть від поверхні, а ви зможете тижнями обходитися без щоденного прибирання.

Як це працює? Господарське мило створює на склі тонку невидиму плівку, яка захищає його від бруду, вологи та запотівання. Лаконічно, просто і надзвичайно ефективно.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie