Чим натерти дзеркало, щоб воно тижнями не бруднилося / © unsplash.com

Після запітнівання дзеркало й зовсім перетворюється на зіпсовану поверхню. Щодня бігати з ганчіркою — справжнє випробування. Але цього можна уникнути, якщо знати маленьку хитрість, про яку пам’ятають професійні прибиральники.

Все, що вам знадобиться, — простий шматок господарського мила. Його легко знайти на поличці, де воно часто лежить забуте.

Протріть дзеркало насухо, натріть його милом і відполіруйте сухою мікрофібровою ганчіркою — і все! Тепер дзеркало не буде пітніти, волога та пил буквально відскакуватимуть від поверхні, а ви зможете тижнями обходитися без щоденного прибирання.

Як це працює? Господарське мило створює на склі тонку невидиму плівку, яка захищає його від бруду, вологи та запотівання. Лаконічно, просто і надзвичайно ефективно.