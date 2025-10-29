- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 420
- Час на прочитання
- 1 хв
Незвичайний лайфгак для дзеркала: натріть його забутим засобом — тижнями залишається чистим і не запотіває, а бризки просто відскакують
Догляд за дзеркалом у ванній — завдання непросте. Кожна господиня знає: варто комусь із членів родини прийняти гарячий душ, як на склі з’являються неприємні розводи, бризки та відбитки пальців.
Після запітнівання дзеркало й зовсім перетворюється на зіпсовану поверхню. Щодня бігати з ганчіркою — справжнє випробування. Але цього можна уникнути, якщо знати маленьку хитрість, про яку пам’ятають професійні прибиральники.
Все, що вам знадобиться, — простий шматок господарського мила. Його легко знайти на поличці, де воно часто лежить забуте.
Протріть дзеркало насухо, натріть його милом і відполіруйте сухою мікрофібровою ганчіркою — і все! Тепер дзеркало не буде пітніти, волога та пил буквально відскакуватимуть від поверхні, а ви зможете тижнями обходитися без щоденного прибирання.
Як це працює? Господарське мило створює на склі тонку невидиму плівку, яка захищає його від бруду, вологи та запотівання. Лаконічно, просто і надзвичайно ефективно.