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- Різне
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Незвичайний лайфгак, що підкорив користувачів TikTok: навіщо радять кидати ковпачок у барабан пральної машини
Важко й уявити, що 2025 року нас ще можуть вразити новими порадами щодо прання. Але, в TikTok з’явилося вірусне відео, яке довело, що цікаві лайфгаки все ще можна відшукати.
Про цей незвичайний метод розповіли у виданні Huffpost.
Блогерка Ілука поділилася відео, де її хлопець кидає ковпачок з рідким пральним засобом прямо в пральну машину разом з одягом. Вона назвала це “дивною звичкою”, але в коментарях швидко пояснили, що це зовсім не унікальний підхід.
Багато користувачів підтримали цю методику, вказавши, що таким чином ковпачок залишається чистим і не липне. Навіть експерти з прибирання не бачать у цьому нічого критичного чи небезпечного. Наприклад, Бекі Рапінчук та Патрік Річардсон підтвердили, що це абсолютно нормальний процес, якщо ковпачок невеликий і гладкий.
Однак не всі експерти поділяють таку думку. Джеймс Джоун з компанії Rinse попереджає про можливі ризики — ковпачок може тріснути, застрягти в фільтрі чи пошкодити одяг. Крім того, є ймовірність, що миючий засіб не розчиниться повністю, залишаючи неприємні сліди.
Ще одна проблема — як бути з пляшкою без ковпачка. Експерти рекомендують мати запасний ковпачок або використовувати силіконову ложку для точного дозування — це більш безпечно та зручно.
Якщо у вашій пральній машині немає спеціального дозатора, або якщо ви віддаєте перевагу додавати порошок безпосередньо в барабан, важливо не лити його прямо на одяг. Завжди додавайте порошок — рідкий, сипучий або капсули — у барабан до того, як завантажите одяг. Оскільки вода спочатку накопичується на дні машини, цей метод дозволяє порошку швидше та ефективніше змішуватися з водою, активуючи його для кращого очищення, пояснили експерти.
Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо слідувати вказівкам виробника щодо правильного застосування та зберігання пральних засобів. Це гарантує максимальну ефективність очищення та безпеку.