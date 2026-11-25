Занедбана хата / © cntime.cn.ua

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В українській мові вислів «ні кола ні двора» має два словникові значення — так кажуть про дуже бідну або самотню людину. А образ «кола» поет Дмитро Білоус у своєму вірші пов’язує із земельним наділом, позначеним кілками.

Обидва значення наведено у словниковій статті на «Гороху».

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Що означає «ні кола ні двора»

Найчіткіше пояснення вислову — людина дуже бідна, злиденна. Власного господарства немає, похвалитися статками нічим. У літературних прикладах зі словника цей образ стає особливо виразним, коли поруч з’являються хата й город.

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У словниковому прикладі герой порівнює своє становище зі становищем іншого чоловіка. Сам він має город і вибудував хату, а той не має чого втрачати. Коротке «ні кола ні двора» вміщує всю цю різницю в достатку.

Як кілок перетворився на образ землі

Поет Дмитро Білоус у вірші «Ні кола ні двора» шукає пояснення в побуті. У його розповіді господар, щойно отримавши наділ, позначає його кілком. Статків ще немає, але початок господарству вже покладено.

Білоус описує це так: «Лиш господар діставав наділ, ще не маючи ніяких статків, зразу забивав у землю кіл, той кілок — початок всіх початків».

Далі поет пояснює, що колом стали називати й смужку орної землі, розмічену кілками в два сажні. Так у його літературній версії звичайний кілок дає назву наділу. За цим поясненням, слова про відсутність кола й двора змальовують людину без землі та власного господарства.

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Чому так кажуть і про самотню людину

Друге словникове значення переносить увагу зі статків на близьких. «Ні кола ні двора» може означати, що людина самотня, одинока. Зрозуміти, про що саме йдеться, допомагають сусідні речення.

У прикладі з Андрія Малишка словник наводить такі слова: «В друга — ненька старенька! В нього жінка молоденька. А що в мене молодого — ні кола ні двора.» Тут герой говорить про матір і дружину друга, з яким порівнює себе. Його самотність відчувається саме через згадку про близьких людей, які є в іншого.

Як інший образ став назвою чужої провини

Образний вислів може кількома словами описати й становище людини серед інших. Наприклад, «цапом-відбувайлом» називають того, на кого перекладають чужу провину або відповідальність. Якщо «ні кола ні двора» говорить про брак статків чи близьких, то цей вислів — про чужі помилки, за які людині доводиться відповідати.

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