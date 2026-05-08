Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Ніч у будинку з привидами: жінка заявила, що її подряпав “демонічний дитячий дух”

Примара померлої дівчинки залишила на руці мисливиці за привидами глибокі подряпини та наказала забиратися геть з «будинку Саллі».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Жінку подряпав привид

Жінку «подряпав» привид, коли вона досліджувала сумнозвісний «Будинок Саллі» у Канзасі / © Credits

Цього тижня увагу Мережі привернула чергова розповідь від британки з нком Брокард, яка раніше прославилася своїм дивним «шлюбом» та подальшим «розлученням» із привидом вікторіанської епохи, а тепер заявила про зіткнення з агресивним потойбічним створінням у США.

Про те, як саме пройшла ніч у будинку з полтергейстом та чим завершилася спроба мисливиця за привидами поспілкуватися з мертвими, пише Daily Star.

Моторошна атмосфера та сеанс із ляльками

Будинок кінця XIX століття в місті Атчісон давно відомий серед шукачів паранормального. За місцевою легендою, там мешкає дух маленької Саллі, яка померла у 1900-х роках через фатальну помилку лікаря під час операції без належної анестезії.

Брокард розповіла, що щойно переступила поріг, відчула, як дім буквально витягує з неї всю енергію. За її словами, всередині майже немає меблів, натомість розкидані сотні старих іграшок і ляльок, а в повітрі стоїть нудотний запах хімікатів та гнилої плоті. Найстрашнішою виявилася дитяча кімната, де дослідниця нібито побачила моторошну картину: розставлені колом ляльки наче проводили спіритичний сеанс. Коли жінка стала в центр цього кола, її ноги немов почало засмоктувати під землю, а тіло охопив сильний біль.

Напад о третій ночі

Попри паніку, британка вирішила залишитися. Близько третьої години ночі, після того, як щось нібито схопило її за ногу в підвалі, Брокард повернулася до дитячої кімнати, щоб напряму заговорити з духом. Вона взяла рожевий олівець, але невидима сила зламала його просто в її руці. Чорним олівцем примара нібито написала послання «йди додому», після чого і цей олівець розлетівся навпіл.

Одразу після цього сутність перейшла до фізичного насилля. Жінка відчула різкий біль у руці, а підтягнувши рукав, побачила п’ять свіжих подряпин, схожих на підрахункові позначки. Одночасно з цим у кімнаті матеріалізувався силует дівчинки у брудному медичному халаті зі спотвореним обличчям, яка зовсім не була схожа на милу дитину з малюнків. Тікаючи з будинку, Брокард бачила, як їй у спину летять різні предмети, і отримала ще один сильний удар просто на сходах.

Нагадаємо, вчені пояснили, чи існують насправді привиди. Нове дослідження виявило ймовірну причину походження паранормальних явищ.

