124
2 хв

Нігті кольору чорної вишні: nail-тренд осені-2025 (фото)

Чорно-вишневий манікюр чудово поєднується з глянцевим покриттям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Манікюр.

Манікюр.

Цього року у тренді манікюр кольору чорної вишні. Nails-експерти пояснюють, що такі нігтики мають глибину та яскравість, є витонченими, елегантними, а також додають трохи загадковості.

Що потрібно знати про цей трендовий відтінок, повідомляє видання Glamour.

Колір чорної вишні - це щось десь між темно-червоним і насиченим фіолетовим. Тому цей тренд не має обмежень - ви можете підібрати ідеальний відтінок відповідно до вашого тону шкіри та бажаної естетики. Загалом - чорна вишня завжди виглядає вишукано та дорого.

Експерти кажуть, що манікюр “чорна вишня” дуже класичний, що пасує до будь-чого. Наприклад, як до маленької чорної сукні, так і до casual-стилю.

“Чорний колір може бути ідеально нейтральним для осені, але чорна вишня додає трохи тепла, водночас зберігаючи універсальність. Він нагадує кольори листя, яке темніє восени, водночас виглядаючи дуже шикарно”, - розповіла nails-експертка Лія Сміт.

Це колір можна використовувати на будь-якій формі нігтів. Ним можна замінити класичний французький кінчик, поєднати з якимось стильним трендом. Наприклад, у горошок. Крім того, жизайн нігтів з вишнею набирає популярності. Для більш вишуканого вигляду можна додати блискучий елемент або блискуче хромоване покриття.

ФОТО

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нігті кольору чорної вишні. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про останній тренд, який підкорює TikTok - макіяж "втомлена дівчина". Макіяж «втомлена дівчина» сміливіший, недбаліший і, що головне, максимально близький до настрою сучасних жінок.

