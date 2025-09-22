ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Ніхто мені раніше не казав цього: один секретний інгредієнт робить випічку неймовірно пухкою без дріжджів

Не завжди є час витрачати години на випічку. Але є один простий інгредієнт, який робить тісто без дріжджів неймовірно м’яким і легким — немов справжня хмаринка.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що робить випічку пухкою без дріжджів

Що робить випічку пухкою без дріжджів / © unsplash.com

Багато хто впевнений: пишна, повітряна випічка можлива лише завдяки дріжджам. Проте дріжджове тісто потребує часу — його потрібно чекати, обминати і знову чекати… А якщо є швидший спосіб?

Секрет у звичайній соді

Так, проста харчова сода може стати повноцінною заміною дріжджам. У поєднанні з кислим середовищем вона вступає в реакцію, виділяючи вуглекислий газ. Саме ці бульбашки роблять тісто легким і пишним.

Уявіть: сода + кефір, лимонний сік або яблучний оцет — і вже через кілька хвилин у вас основа для пирога, млинців чи кексів, яка піднімається у духовці без жодного дріжджового сантиметра.

Переваги випічки без дріжджів

  • Швидкість приготування. Замісили тісто — і одразу в духовку, без тривалого очікування.

  • Легкість для травлення. Ідеальний варіант для тих, кому важко переносити дріжджі.

  • Універсальність. Підходить для пирогів, оладок, кексів, коржів і навіть домашнього хліба.

  • Гарантований результат. Дотримуйтеся пропорцій — і тісто завжди виходить пишним і рівномірно пропеченим.

Як правильно використовувати соду

  • Не перебільшуйте: достатньо ½ чайної ложки на 250–300 г борошна.

  • Додавайте кислий компонент: кефір, сметану, лимонний сік або оцет.

  • Ставте тісто у духовку одразу після замішування — реакція починається миттєво.

Чому варто спробувати

Ви здивуєтеся, наскільки легкою і смачною може бути випічка без дріжджів. Вона готується значно швидше, тож тепер не потрібно відкладати пиріг на цілий день. Достатньо соди та кисломолочного продукту — і вже за пів години на столі ароматний, рум’яний смаколик.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie