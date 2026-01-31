ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Ніхто не розповість: як зробити котлети неймовірно ніжними за допомогою одного простого інгредієнта

Домашні котлети — символ затишку й тепла, але часто вони виходять сухими. Досвідчені кулінари знають десятки прийомів, але один простий інгредієнт зазвичай залишається поза увагою.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що додати в фарш для котлет

Що додати в фарш для котлет / © pexels.com

Мова йде про кабачок, який давно використовується в дитячому харчуванні. Він робить фарш неймовірно ніжним і соковитим.

Кабачок подрібнюють і додають у курячий або яловичий фарш. Його м’яка структура утримує вологу та надає котлетам легкості. Дієтологи додають: кабачок знижує калорійність страви, не впливаючи на насичений смак.

У дитячих рецептах кабачок застосовують для прикорму: він легко засвоюється і майже не викликає алергії.

Кулінари радять віджимати зайвий сік перед додаванням у фарш, інакше котлети можуть розповзатися. Хліб, розмочений у молоці, теж пом’якшує фарш, але кабачок робить текстуру ще легшою і повітряною. Саме тому котлети з кабачком буквально тануть у роті і зберігають соковитість навіть після запікання.

У дитячому харчуванні кабачок часто поєднують із куркою або індичкою. Такий фарш ідеально підходить для ніжних котлет, а дорослі рецепти майже ніколи не згадують цей овоч. Проте ті, хто спробував, одразу відчувають різницю.

Для аромату кулінари радять додавати зелень — петрушку або кріп, які підкреслюють смак. Яйце в таких котлетах можна не використовувати: кабачок сам утримує форму.

Для дієтичного варіанту котлети готують на пару, щоб зберегти максимум користі. Смаження на сковороді теж можливе, але краще з мінімальною кількістю олії.

Кабачок робить котлети універсальними: їх із задоволенням їдять і діти, і дорослі. Цей простий, але ефективний інгредієнт давно відомий мамам, але рідко звучить у кулінарних шоу, де віддають перевагу більш ефектним добавкам. А між тим саме кабачок перетворює звичайні котлети на ніжну та соковиту страву. І секрет тут у простоті.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie