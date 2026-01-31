Ніхто не розповість: як зробити котлети неймовірно ніжними за допомогою одного простого інгредієнта

Що додати в фарш для котлет / © pexels.com

Мова йде про кабачок, який давно використовується в дитячому харчуванні. Він робить фарш неймовірно ніжним і соковитим.

Кабачок подрібнюють і додають у курячий або яловичий фарш. Його м’яка структура утримує вологу та надає котлетам легкості. Дієтологи додають: кабачок знижує калорійність страви, не впливаючи на насичений смак.

У дитячих рецептах кабачок застосовують для прикорму: він легко засвоюється і майже не викликає алергії.

Кулінари радять віджимати зайвий сік перед додаванням у фарш, інакше котлети можуть розповзатися. Хліб, розмочений у молоці, теж пом’якшує фарш, але кабачок робить текстуру ще легшою і повітряною. Саме тому котлети з кабачком буквально тануть у роті і зберігають соковитість навіть після запікання.

У дитячому харчуванні кабачок часто поєднують із куркою або індичкою. Такий фарш ідеально підходить для ніжних котлет, а дорослі рецепти майже ніколи не згадують цей овоч. Проте ті, хто спробував, одразу відчувають різницю.

Для аромату кулінари радять додавати зелень — петрушку або кріп, які підкреслюють смак. Яйце в таких котлетах можна не використовувати: кабачок сам утримує форму.

Для дієтичного варіанту котлети готують на пару, щоб зберегти максимум користі. Смаження на сковороді теж можливе, але краще з мінімальною кількістю олії.

Кабачок робить котлети універсальними: їх із задоволенням їдять і діти, і дорослі. Цей простий, але ефективний інгредієнт давно відомий мамам, але рідко звучить у кулінарних шоу, де віддають перевагу більш ефектним добавкам. А між тим саме кабачок перетворює звичайні котлети на ніжну та соковиту страву. І секрет тут у простоті.