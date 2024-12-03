Ніколи не фотографуйте ці п'ять речей, бо накличете лихо на себе: список

Езотерики застерігають від фотографування людей, які сплять, відображень у дзеркалі, занедбаних будинків, передвесільних фотосесій та портретів померлих через потенційно негативну енергетику.

Світлини, так само як і багато інших речей, можуть мати позитивну чи негативну енергетику. І вони можуть нашкодити людині, якщо не бути досить обережними. Якщо ви хочете притягувати у своє життя лише позитивну енергетику, потрібно уважно ставитися до всього, що ви фотографуєте, оскільки деякі фото можуть принести невдачу та лихо.

Про це пише 24 Канал.

Люди, які сплять

Якщо ви фотографуєте людину, коли вона спить, ви можете випадково їй нашкодити. Езотерики вірять, що такі знімки можуть спричинити навіть проблеми зі здоров'ям. І особливо ця заборона стосується маленьких дітей.

Відображення у дзеркалі

Фотографії дзеркала можуть стати потужним магнітом різних конфліктів та сварок, а також численних непорозумінь. Шкоди не завдадуть такі знімки тільки тоді, коли вони зберігаються винятково у цифровому вигляді – наприклад, у вас на смартфоні. А ось роздруковувати та вішати на стіни такі фотографії точно не варто.

Занедбані будинки та руїни

Фотографії з такими об'єктами мають дуже потужну негативну енергетику. Біля таких будівель точно не варто робити фотографії, інакше ви можете накликати на себе неприємності.

Фотосесії перед весіллям

Езотерики також вірять у те, що перед одруженням робити фотографії не варто, адже так можна злякати сімейне щастя. Окрім того, у день весілля нареченим не варто дарувати одне одному фотографії – це начебто може призвести до розставання.

Портрети померлих

Не варто вішати на стіни також портрети покійних родичів. Такі фотографії нібито мають "мертву" енергетику. У домі, де висять такі фото, можуть часто виникати проблеми та неприємності.

Нагадаємо, раніше відомий астролог ошелешив прогнозом з приводу закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: