Ніколи не гірчить і швидко дає плоди: найкращий ранній сорт кабачків

Кабачок, родич гарбуза, улюблений багатьма українцями овоч, який використовується в різних стравах. Він поживний та корисний. А тому дуже хочеться отримати кабачки на своєму городі якнайшвидше.

На маленьких ділянках вирощувати кабачок досить складно, адже ця рослина сильно плететься, тому їй потрібно багато місця. Однак, селекціонери вже давно вивели кущові сорти кабачків, які краще підходять для грядок біля приватних будинків.

Чим кущові різновиди відрізняються від звичайних

Зазвичай кабачки вирощують у відкритому ґрунті, адже з однієї насінини виростає досить великий кущ з масивним листям і батогами, на яких достигають плоди. Але на маленьких ділянках найчастіше сіють кущові сорти. Вони не плетуться, а ростуть невеликими кущиками. Тому на 1 кв. метрі можна посадити 2 такі рослини.

Обираючи найкращий сорт для висаджування у себе на грядці, варто звернути увагу на такі параметри:

сорт (гібрид) повинен відповідати вашій кліматичній зоні— кабачки теплолюбна культура, а тому вони погано ростуть в прохолодних регіонах;

для чого вирощуються — є універсальні екземпляри, а є й такі, які підходять лише як корм тваринам чи для вживання у свіжому вигляді;

врожайність — якщо кабачки вирощуються для згодовування тваринам, смак не важливий, але важлива висока врожайність.

Зазвичай, городники намагаються виростити відразу 2-3 сорти, щоб отримати різні за смаком та забарвленням овочі.

Ультраранні сорти кабачків

З таких сортів ви зберете урожай вже через 37-45 днів після появи перших паростків. Ранні сорти також підходять для північних регіонів, де коротких літній сезон. А в південних регіонах їх садять після зрізання перших зелених культур.

Якщо говорити про найкращий та найсмачніший сорт кабачків кущових, фахівці виділяють "Ролик". Він дійсно дуже ранній, адже плоди дає вже через 28-34 дні після пророщення насіння. Головна їх перевага не лише в тому, що вони швидко дають урожай, цей сорт ще й легко переносить холодну погоду.

"Ролик" має гладку поверхню білого кольору з тонкою шкіркою. Овоч може досягати 1-1.5 кг, а довжина плоду буває 12-15 см. М'якоть зелена, соковита, ніжна. Тому цей сорт можна використовувати для салатів та вегетаріанських супів, він також підходить для засолювання, консервації і приготування ікри.

До складу ґрунту сорт також невибагливий. Витримує нерегулярне поливання, стійкий до поганої погоди. Це самозапильна кущова рослина, якій не потрібні комахи для зав'язі плодів. На 1 кв. метрі можна виростити до 8-9 кг кабачків. Легко переносять транспортування, зберігаючи свої смакові якості.

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