Ніколи не кажіть "яєчко всмятку": як правильно називаються страви з яєць українською

Народний учитель Олександр Авраменко зазначив, що в українській мові є слова "яєчня" і "яєшня", їх можна сміливо використовувати.

В нашій повсякденній лексиці побутує багато суржикових слів, про які ми навіть не здогадуємося. До таких лексем відносяться слова "глазунья" і "яєчко всмятку". Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати страви з яєць українською.

Як правильно назвати українською "яєчко всмятку" і "глазунья"

Мовознавець зазначив, що слово "яєчко" не слід вживати на позначення страви, адже це парна чоловіча статева залоза. Хоча досить часто можна почути, як кажуть про приготування "яєчка всмятку". Краще говорити некруте чи рідке яйце, це страва, в якій жовток не став крутим.

Також Олександр Авраменко зазначає, що смажене яйце з рідким жовтком треба називати окатою яєчнею, а не "глазуньєю". Бо жовток, який не змішаний з білком, нагадує око.

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