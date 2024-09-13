Ніколи не пийте це перед шопінгом: психологи розкрили, що змушує людей витрачати зайві гроші

Імпульсивні та непотрібні придбання під час шопінгу можуть бути викликані "енергетичним збудженням" після випитої чашки кави.

Якщо ви любите випити чашку кави перед тим, як вирушити до магазину, вам варто знати, що ця звичка може призвести до зайвих витрат під час шопінгу.

Про це йдеться у відео Британського психологічного товариства із посиланням на результати дивовижного дослідження.

"Чи знаєте ви, що вживання кави перед походом по магазинах може збільшити імпульсні купівлі? Люди, які випили лише один еспресо перед походом до магазину, витратили на приголомшливі 50% більше грошей, ніж ті, хто випив кави без кофеїну. Ті, хто п'є каву з кофеїном, повідомили, що почували себе більш збудженими. А коли ми збуджені, ми, як правило, більш імпульсивні", – попередили психологи.

У відео обговорюється дослідження 2022 року, під час якого вивчався вплив кофеїну на поведінку покупців у кількох країнах. У кількох магазинах кожному відвідувачу на вході пропонували безкоштовну чашку еспресо об'ємом 50 мл.

Результати дослідження виявилися дуже цікавими: відвідувачі магазину, які випили на вході кави, купували більші обсяги товарів та витрачали набагато більше грошей, ніж ті, хто відмовився. Також дослідники зазначили, що кофеїн, ймовірно, стимулював людей купувати так звані "гедоністичні товари" – продукти, які приносять задоволення, наприклад, шоколад та попкорн.

Психологи пояснюють ці поведінкові зміни під час шопінгу підвищеним "енергетичним збудженням", викликаним стимулювальною дією кофеїну. При цьому для виникнення такого збудження людському організму достатньо лише 25-30 мг кофеїну.

Дослідники відзначили, що таку дозу стимулятора можна отримати випивши не лише чашку еспресо, в якій міститься понад 60 мг кофеїну. У багатьох енергетичних напоях теж більш ніж достатньо кофеїну.

"Загалом, продавці можуть отримати фінансову вигоду, якщо покупці вживатимуть кофеїн до або під час купівлі товарів. Враховуючи повсюдну доступність кави та інших кофеїновмісних напоїв, цілком імовірно, що багато покупців споживають значну кількість кофеїну під час шопінгу. Це, своєю чергою, може призвести до більшої імпульсивності й, отже, до вищих витрат", – пояснили вчені.

Психологи зазначили, що оскільки вживання кофеїну споживачами явно приносить користь роздрібним торговцям, люди повинні знати про те, до чого може призвести філіжанка кави перед походом до магазину.

Нагадаємо, є спосіб пити каву, яка дозволяє отримати від неї максимум користі.

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