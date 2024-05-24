Ніколи не поєднуйте цих двох речей: модні експерти назвали головний антитренд 2024

Ще минулого року такий образ вважався бездоганним, але влітку 2024 він покинув модний олімп, поступившись іншому тандему речей.

Це білі кросівки та літні сукні з квітковим принтом. Хто б міг подумати, що цей аутфіт, який полюбився усім модницям світу, так швидко втратить свою актуальність. Адже білі кеди й легенька сукня були універсальним образом для прогулянок, посиденьок у кафе й на роботу. Втім, модні експерти знайшли бездоганну заміну антитрендовому стилю. Розповідаємо, чим замінити застарілий літній аутфіт, щоб ваш образ був трендовим і досконалим.

Головний антитренд літа 2024 / Фото: Freepik

Який образ буде в трендах літнього сезону 2024

Головний антитренд літа 2024 / Фото: pixabay.com

Модні експерти в один голос застерігають від вибору літніх суконь з квітковим принтом. Анна Мерфі, директорка The Times, наголошує, що такий одяг більше не можна поєднувати з білим взуттям, оскільки вважає його дещо застарілим.

Головний трендовий образ літа 2024 / Фото: pixabay.com

Ліза Армстронг, яка керує модним відділом The Telegraph, також сповістила своїх читачів про те, що квіткові сукні у поєднанні з кросівками – це антитренд 2024. Але вона говорить, що комфорт понад усе, тому до такого взуття можна підібрати монотонну пряму сукню чи спідницю. Тоді літній образ точно не буде антитрендовим.

Головний трендовий образ літа 2024 / Фото: pixabay.com

Загалом, на заміну антитрендової сукні з квітковим принтом модні експерти рекомендують вибирати штанні костюми, прямі спідниці чи однотонні сукні – такий одяг має бути світлих пастельних кольорів, тоді ваш аутфіт буде бездоганним. Щодо взуття, тут можна залишити білі кеди або вибрати зручні лофери.

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