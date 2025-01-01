Ніколи не позичайте сусідам сіль і ще одну річ, якщо не хочете залишитися біля "розбитого корита"

Звичайно, допомагати сусідам потрібно. Однак, серед українців здавна існували певні народні прикмети, які пов'язані з позичанням певних речей. Їх варто вивчити кожному.

Ці повір'я пов'язані з тим, що подібні дії можуть призвести до серйозних проблем у вашому житті.

Одним із найважливіших речей, які за народними прикметами не можна позичати, є гроші. Особливо не слід цього робити після заходу сонця, перед великими святами, в понеділок, чи в день народження когось з членів родини. Також, казали в народі, не слід давати в борг гроші в той день, коли хтось з близьких вирушає в далеку подорож. Через такі ваші дії у людини можуть статися великі неприємності в дорозі, а ще це порушує фінансову рівновагу.

Ще один предмет, а точніше продукт, позичати який слід з особливою обережністю, це хліб. Згідно з народними прикметами, не можна віддавати останній шматок хліба, а також робити це після заходу сонця і з порога. Такі дії можуть призвести до бідності та проблем зі здоров'ям.

Особливе місце у віруваннях нашого народу завжди займала сіль. Вона, вірили предки, має сильну енергетику, а тому її не можна в жодному разі позичати, інакше чужі неприємності притягнуться у ваше життя. Якщо ж дуже потрібно дати сусідам сіль, то краще її просто подарувати.

З особливою обережністю варто ставитися і до посуду. Якщо сусідка попросила у вас каструлю або тарілку, краще подаруйте їй чи віддайте за символічну плату, інакше така ваша дія порушить гармонію в родині.

Окремо наші предки ставилися до віника. Здавна цей предмет наділяли особливими потужними силами для очищення будинку від негативної енергетики. Віник ніколи не позичали, тому що інакше з ним можна було віддати "захист" оселі від зла і накликати на всіх членів родини неприємності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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