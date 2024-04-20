Ніколи не тримайте вдома ці квіти: які кімнатні рослини приваблюють тарганів

Напевно, багато українських родин хоч раз мали проблему з тарганами, яких вкрай важко позбутися. Але щоб вони не заводилися, треба знати причину їх появи, і це не завжди залишки їжі, сміття чи міграція від сусідів. Причиною появи непроханих гостей можуть бути звичайнісінькі вазони з квітами. Розповідаємо, які кімнатні рослини дуже привабливі для тарганів.

Які кімнатні рослини приваблюють тарганів

Фітонія, верес, бамбук і папірус. Виявляється, таргани дуже полюбляють ці рослини. Навіть орхідея може стати причиною їх появи в домі. Тому з цими рослинами треба бути вкрай обережними, бажано не підживлювати їх органікою, бо вони перетворяться на справжній розплідник для шкідників. Також варто перевіряти, щоб під вазонами не було жодних залишків, які так приваблюють тарганів. Слід пам’ятати, що шкідники також люблять вологі місця та залишки їжі, тому варто все ретельно перевіряти і стежити за тим, аби було сухо й чисто.

Квіти – це не єдина причина, чому з’являються таргани, ще є сміття та залишки їжі. Побутові відходи треба виносити три-чотири рази на тиждень, якщо не виходить кожного дня, щоб не приваблювати шкідників. Бо таких непроханих гостей потім дуже важко позбутися. Втім, є кілька підручних засобів, які стануть при нагоді у боротьбі з тарганами.

Як позбутися тарганів за допомогою підручних засобів

Борна кислота. Для боротьби з тарганами з борної кислоти треба зробити кульки. Змішайте яєчний жовток з мукою, додайте трохи борної кислоти, щоб вийшло тісто, як на вареники. Сформуйте кульки і розкладіть по тих місцях, де збирається найбільше шкідників, вони миттю зникнуть з вашої оселі.

Для боротьби з тарганами з борної кислоти треба зробити кульки. Змішайте яєчний жовток з мукою, додайте трохи борної кислоти, щоб вийшло тісто, як на вареники. Сформуйте кульки і розкладіть по тих місцях, де збирається найбільше шкідників, вони миттю зникнуть з вашої оселі. Нашатирний спирт. Щоб таргани зникли з вашого дому, варто натерти кухонні поверхні нашатирним спиртом, його запаху вони дуже бояться.

Щоб таргани зникли з вашого дому, варто натерти кухонні поверхні нашатирним спиртом, його запаху вони дуже бояться. Оцет. Зробіть розчин з води та оцту у пропорції 1:1 та протріть поверхні на кухні. Тарганів відлякує такий різкий запах, тому вони підуть геть з вашого дому.

Зробіть розчин з води та оцту у пропорції 1:1 та протріть поверхні на кухні. Тарганів відлякує такий різкий запах, тому вони підуть геть з вашого дому. Саморобні пастки. Візьміть миску, налийте туди пива чи насипте чогось солодкого, потім змажте краї ємності вазеліном чи олією. Таргани завітавши в миску на частування, вже не зможуть з неї вибратися.

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