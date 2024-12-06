Ніколи не викидайте пластикові пляшки: 7 креативних ідей для застосування в побуті

Існує безліч практичних способів повторного застосування пластикових пляшок, які дають змогу продовжити термін їхньої служби та знайти їм нове призначення.
Розповідаємо, як подарувати непотрібним пластиковим пляшкам друге життя.
Що можна зробити з непотрібних пластикових пляшок: 7 корисних ідей
- Декор для дому й саду. Пластикові пляшки можуть слугувати матеріалом для створення декоративних елементів – штучних рослин, які стануть довговічною окрасою саду, балкона чи тераси.
- Система поливання. Пластикові пляшки можна застосувати для створення системи автоматичного поливання рослин, забезпечуючи їм постійний доступ до вологи.
- Вирощування рослин. Пластикові пляшки можна використовувати для вирощування рослин без ґрунту.
- Світильники. Якщо у пляшці зробити отвір і помістити всередину будь-яке джерело світла, вийде креативний світильник.
- Вертушки. З пластикових пляшок можна зробити декоративні вертушки на ніжках для свого саду, які не лише будуть окрасою, а й відлякуватимуть шкідників від вашої ділянки.
- Горщики для рослин. Якщо нікуди садити квіти чи розсаду, пластикові пляшки можуть цілком замінити горщики.
- Декоративна огорожа. Пластиковий матеріал можна використовувати для створення декоративних огорож, сформувати оригінальне обрамлення для клумб і грядок.
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