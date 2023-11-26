Ніколи не зіпсуються: десять продуктів, у яких немає терміну придатності

Існують продукти, які реально можуть зберігатися вічно, адже не мають терміну придатності.
Рис
Якщо вас цікавить, яка крупа не має терміну придатності, то це саме рис. Навіть якщо він зберігається дуже довго і покрився пилом, його можна просто промити кілька разів, поки вода не стане чистою, і готувати. Він не втрачає свого смаку чи корисних властивостей. Лише потрібно час від часу перевіряти, щоб у банці з рисом не завелися комахи, які можуть зіпсувати продукт.
Мед
У меду необмежений термін придатності, хоча з часом він може кристалізуватися або змінювати колір, але до споживання залишається добрим. Якщо ви помітили, що мед, який у вас зберігається, кристалізувався, не засмучуйтесь. Поставте його в теплу воду (банка повинна бути відкритою) і перемішуйте, поки кристали не розтануть.
Кленовий сироп
Хоча цей сироп в Україні використовують не так часто, як закордоном, проте варто знати, що у нього також безкінечний термін придатності. Найчастіше кленовий сироп використовують для виготовлення десертів, також ним поливають млинці.
Оцет
Можете купувати необмежену кількість оцту і зберігати його в квартирі чи будинку, він не зіпсується. Цей продукт має необмежений термін придатності, жодним чином не змінює колір, смак чи запах, а також корисні властивості.
Сіль
Неважливо, чи це кам'яна, йодована чи морська сіль, вона ніколи не змінить своїх властивостей. Цей продукт завжди залишатиметься таким же свіжим як і в той день, коли ви його купили.
Цукор
Як і з сіллю, з цукром не виникає жодних проблем, адже його термін придатності безкінечний. Головне слідкувати, щоб він не став надто твердим, а тому зберігайте його подалі від комах і вологих місць.
Кукурудзяний крохмал
Це ще один харчовий продукт без терміну придатності, але потрібно пам'ятати про правила його зберігання. Щоб кукурудзяний крохмал залишався свіжим, зберігайте його у прохолодному місці, яке добре провітрюється, у щільно закритій упаковці.
Сухий горох
Навіть після кількох років зберігання цей продукт не зіпсується і не змінить корисних властивостей. Смак та аромат страв з сухого гороху буде таким самим, як ніби ви використовували щойно куплений продукт.
Алкогольні напої
Якщо тримати їх добре закритими і у прохолодному місці, то алкогольні напої мають необмежений термін придатності. Хоча варто зазначити, що з часом вони можуть змінювати свій аромат. Однак, ймовірно, ви цього навіть не помітите.
Розчинна кава
Тримати її слід в холодильнику і тут вона може зберігатися практично вічно. При цьому не важливо, чи була упаковка відкритою чи ні.
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