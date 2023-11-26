Ніколи не зіпсуються: десять продуктів, у яких немає терміну придатності

Рис

Якщо вас цікавить, яка крупа не має терміну придатності, то це саме рис. Навіть якщо він зберігається дуже довго і покрився пилом, його можна просто промити кілька разів, поки вода не стане чистою, і готувати. Він не втрачає свого смаку чи корисних властивостей. Лише потрібно час від часу перевіряти, щоб у банці з рисом не завелися комахи, які можуть зіпсувати продукт.

Мед

У меду необмежений термін придатності, хоча з часом він може кристалізуватися або змінювати колір, але до споживання залишається добрим. Якщо ви помітили, що мед, який у вас зберігається, кристалізувався, не засмучуйтесь. Поставте його в теплу воду (банка повинна бути відкритою) і перемішуйте, поки кристали не розтануть.

Кленовий сироп

Хоча цей сироп в Україні використовують не так часто, як закордоном, проте варто знати, що у нього також безкінечний термін придатності. Найчастіше кленовий сироп використовують для виготовлення десертів, також ним поливають млинці.

Оцет

Можете купувати необмежену кількість оцту і зберігати його в квартирі чи будинку, він не зіпсується. Цей продукт має необмежений термін придатності, жодним чином не змінює колір, смак чи запах, а також корисні властивості.

Сіль

Продукти з безкінечним терміном придатності / Фото: Pexels

Неважливо, чи це кам'яна, йодована чи морська сіль, вона ніколи не змінить своїх властивостей. Цей продукт завжди залишатиметься таким же свіжим як і в той день, коли ви його купили.

Цукор

Як і з сіллю, з цукром не виникає жодних проблем, адже його термін придатності безкінечний. Головне слідкувати, щоб він не став надто твердим, а тому зберігайте його подалі від комах і вологих місць.

Кукурудзяний крохмал

Це ще один харчовий продукт без терміну придатності, але потрібно пам'ятати про правила його зберігання. Щоб кукурудзяний крохмал залишався свіжим, зберігайте його у прохолодному місці, яке добре провітрюється, у щільно закритій упаковці.

Сухий горох

Навіть після кількох років зберігання цей продукт не зіпсується і не змінить корисних властивостей. Смак та аромат страв з сухого гороху буде таким самим, як ніби ви використовували щойно куплений продукт.

Алкогольні напої

Якщо тримати їх добре закритими і у прохолодному місці, то алкогольні напої мають необмежений термін придатності. Хоча варто зазначити, що з часом вони можуть змінювати свій аромат. Однак, ймовірно, ви цього навіть не помітите.

Розчинна кава

Тримати її слід в холодильнику і тут вона може зберігатися практично вічно. При цьому не важливо, чи була упаковка відкритою чи ні.

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