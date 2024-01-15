Ніколи так не робіть: чому не можна зберігати молоко у дверцятах холодильника

Молоко намагаються завжди тримати під рукою. А тому багато хто зберігає його в дверцятах холодильника.

Звичайно, молоко потрібно зберігати в холодильнику. Однак пляшку чи пакет з цим продуктом не варто ставити у відсік на дверцятах. Однак, виявляється, робити цього не варто. І про це розповіли в Merkur.de.

Температура в холодильнику в різних місцях неоднакова. Наприклад, полички під самим верхом, відділення для овочів внизу та дверцята є найтеплішими поверхнями. Тут температура може становити від 8 до 10 градусів. Найхолоднішою вона є, крім морозильної камери, в середніх відсіках. Тут вона може досягати 3-5 градусів.

Молоко та інші молочні продукти найкраще зберігати за температури від 4 до 5 градусів. Тому, навіть якщо вам більше нікуди помістити молоко, крім відсіку на дверцятах холодильника, краще так не робити.

Проте з цього правила є один виняток. Молоко можна ставити у дверцята холодильника, якщо воно було відкрите і ви впевнені, що зможете його вжити за короткий проміжок часу. Тільки перевірте, щоб з пакета або пляшки нічого не витікало.

Однак, якщо ви купили кілька пляшок і хочете, щоб вони зберігалися довше, їх потрібно обов'язково покласти у середній відсік холодильника, де температура найнижча.

Через теплу температуру біля дверцят термін придатності молока значно зменшується. Наприклад, свіже молоко, яке зберігається за температури нижче 8 градусів, може залишатися корисним 7-10 днів. Відкриту упаковку молока краще використати за 5 днів.

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