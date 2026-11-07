Ніколи б не завів: три популярні породи собак, від яких кінолог тримається подалі

Три породи собак, яких ніколи б не завів кінолог / © Associated Press

Реклама

Відомий кінолог і фахівець із поведінки собак Вілл Атертон назвав три породи, яких він ніколи б не обрав для себе. Серед причин — проблеми зі здоров’ям, недобросовісне розведення та труднощі з дресуванням.

Про це повідомило видання British Brief.

Реклама

Французький бульдог

Першою породою у списку став французький бульдог. Попри доброзичливий характер і популярність цих собак, експерт занепокоєний проблемами, які виникають через їхнє масове розведення.

Реклама

За словами Атертона, він дедалі частіше стикається з французькими бульдогами, які мають неврологічні порушення. Вони можуть спричиняти складні поведінкові проблеми, які надзвичайно важко виправити.

Крім того, через особливості будови черепа та пласку морду представники цієї породи схильні до проблем із диханням.

Американський буллі XL

Другою породою, від якої кінолог радить триматися осторонь, став американський буллі XL. Головна причина — стрімке зростання популярності цих собак, яке, на думку фахівця, призвело до безконтрольного розведення.

Атертон пояснив, що спочатку селекціонери прагнули створити сильного собаку-компаньйона з менш вираженою агресією. Однак недобросовісне розведення, за його словами, призвело до появи тварин із небажаними поведінковими рисами.

Реклама

Експерт також звернув увагу на випадки смертельних нападів таких собак у Великій Британії. Згодом в Англії та Уельсі запровадили суворі обмеження на утримання XL Bully.

Сибірський хаскі

Третє місце у списку посів сибірський хаскі. На відміну від попередніх порід, головна причина такого вибору пов’язана не зі здоров’ям чи розведенням, а з особливостями характеру.

Хаскі — витривалі та енергійні собаки, яких виводили для роботи в суворих кліматичних умовах. Водночас їхня незалежність і впертість можуть стати справжнім випробуванням для власників.

Атертон наголосив, що цих собак надзвичайно складно дресувати, а виправлення небажаної поведінки потребує значних зусиль.

Реклама

За словами кінолога, за характером хаскі іноді більше нагадують котів, ніж собак. Саме тому він не хотів би заводити представника цієї породи.

Нагадаємо, деякі популярні породи собак можуть потребувати дорогого лікування або особливого догляду. Ветеринарка Рейчел Сіу розповіла, які п’ять порід вона особисто не обрала б і чому.

Новини партнерів

Новини партнерів