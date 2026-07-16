Ніколи не давайте чайові у цій країні: офіціант на вас просто образиться

Де не можна залишати чайові

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Плануючи закордонну подорож, варто заздалегідь дізнатися не лише про місцеві звичаї, а й про правила щодо чайових. Якщо в одних країнах додаткова винагорода за обслуговування вважається нормою, то в інших її можуть сприйняти як неввічливий жест або навіть відмовитися приймати.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За даними нового дослідження Tesco Travel Money, 31% британців залишають чайові за кордоном лише для того, щоб уникнути незручної ситуації. Через різні культурні норми туристи нерідко платять додатково навіть там, де цього від них не очікують.

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Найпоширенішою культура чайових залишається у США. У ресторанах там зазвичай залишають від 15 до 20% від суми рахунку. Бармени також очікують приблизно 1–2 долари за кожен напій або 15–20% від загального чека.

Таксистам у США зазвичай залишають близько 10% від вартості поїздки. Якщо пасажир має додатковий багаж, сума може зрости до 20%. Кілька доларів також заведено давати працівникам готелів, однак розмір винагороди залежить від послуги.

Схожі правила діють у Канаді. Офіціантам там також залишають 15–20% від рахунку, барменам — кілька доларів за напій. У таксі пасажири часто просто округлюють суму в більший бік.

У Франції, Іспанії, Німеччині та Італії чайові не є обов’язковими, оскільки плата за обслуговування часто вже включена до рахунку. Водночас місцеві жителі можуть залишити дрібну решту або округлити суму, якщо залишилися задоволені сервісом.

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У різних країнах Центральної та Південної Америки правила відрізняються. В Аргентині зазвичай залишають близько 10% від рахунку готівкою, навіть якщо основну суму оплатили карткою. У Бразилії сервісний збір часто додають до рахунку автоматично.

У Мексиці офіціанти очікують від 10 до 15% чайових. Таксистам зазвичай округлюють вартість поїздки, а працівникам готелів залишають кілька доларів за послуги.

У Таїланді чайові не є обов’язковими, однак їх дедалі частіше залишають через вплив міжнародних туристичних звичок. Якщо плата за обслуговування не включена до рахунку, можна додати від 5 до 10%.

Подібна практика поширена в Індонезії та В’єтнамі. В Індії ресторани нерідко самі включають до рахунку сервісний збір у розмірі від 5 до 10%. Таксистам можуть округлити суму або залишити від 100 до 300 рупій за хороше обслуговування.

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В Єгипті чайові мають назву «бахшиш» і є важливою частиною місцевої культури. Їх зазвичай залишають офіціантам, прибиральникам, водіям і гідам. Розраховуватися радять у місцевій валюті або доларах США.

На африканських сафарі чайові також очікуються. Гідам зазвичай залишають еквівалент 10–20 фунтів стерлінгів на день. Окрему винагороду можуть отримувати слідопити та інші працівники готелю.

У Південній Африці, Марокко та Кенії в ресторанах заведено залишати від 10 до 15% від рахунку. Персоналу готелів можуть давати від 1 до 3 фунтів стерлінгів за кожну ніч проживання.

Водночас у Сінгапурі чайових не очікують. Невелику суму можна залишити лише тоді, коли обслуговування справді перевершило очікування.

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Подібна ситуація склалася в Данії, Швеції та Фінляндії. Працівники сфери обслуговування там зазвичай отримують вищу заробітну плату, тому додаткова винагорода не є обов’язковою.

В Австралії та Новій Зеландії персонал готелів, ресторанів і таксисти також не розраховують на чайові. Водночас відвідувачі іноді залишають від 5 до 10% за винятково хороший сервіс.

Найобережніше з чайовими потрібно поводитися в Китаї, Японії та Південній Кореї. У Китаї додаткові гроші можуть сприйняти як грубість або образу, а в окремих закладах, зокрема в аеропортах, чайові взагалі заборонені.

У Південній Кореї така практика також не є нормою. У Японії чайових не очікують, а працівник може навіть повернути залишені гроші. Якщо турист хоче висловити подяку, експерти радять обрати невеликий подарунок замість грошової винагороди.

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