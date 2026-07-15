Ніколи не кладіть це в бульйон: три частини курки, які точно зіпсують ваш суп

Не всі частини курки можна використовувати для приготування супу / © Фото з відкритих джерел

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У часи наших бабусь використання курки за принципом «від дзьоба до хвоста» було абсолютною нормою, і майже вся птиця без залишку потрапляла до каструлі. Проте сучасна наука про харчування та безпеку харчових продуктів доводить, що певні частини птиці не несуть жодної користі для нашого здоров’я.

Про це пише EgészségKalauz.

Що категорично не можна класти в суп

Найбільше запитань у гастрономічних та медичних експертів викликає курячий хвіст, біля якого розташована залоза, що виділяє жир для водонепроникності пір’я. Фахівці одностайно радять видаляти цю частину перед варінням, адже її виділення можуть надати страві неприємного гіркого присмаку. До того ж у цих жирових тканинах часто накопичуються забруднення, що робить їх небезпечними для споживання.

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Також варто уникати використання курячих голів та легень, оскільки ці органи не мають жодної суттєвої поживної цінності. Губчаста структура пташиних легень здатна легко затримувати в собі небезпечні бактерії, що потрапляють туди під час забою та обробки тушки.

Грудка чи стегенце: що корисніше

Найпопулярнішою частиною курки залишається грудка, яка є ідеальним джерелом нежирного білка для дієтичного харчування та контролю ваги. Натомість професійні кухарі найбільше цінують темне м’ясо курячих стегенець, яке завдяки вищому вмісту міоглобіну є значно соковитішим. Крім того, стегенця надзвичайно багаті на залізо та цинк, які критично важливі для кровотворення та роботи імунної системи.

«Якщо вам потрібне суворе зниження калорій і мінімальне споживання жиру, зупиніться на курячій грудці; але якщо пріоритетом є багатство мікроелементів, ситніші страви та соковитий смак, куряче стегно стане виграшним вибором», — радять лікарі.

Безпека та головні помилки на кухні

Не менш важливим є правильне поводження з сирим м’ясом, щоб уникнути небезпечного перехресного забруднення інших продуктів. Фахівці категорично не рекомендують мити сиру курку під краном, оскільки струмінь води може розбризкати бактерії на десятки сантиметрів навколо раковини. Правильна термічна обробка самостійно знищить усі патогенні мікроорганізми, якщо внутрішня температура м’яса досягне щонайменше 75 °C.

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Також дуже легко припуститися критичної помилки під час розморожування птиці, якщо залишити її просто на кухонному столі. За кімнатної температури зовнішній шар м’яса швидко нагрівається та утворює ідеальне середовище для розмноження бактерій, тоді як середина залишається мерзлою. Найбезпечнішим методом є повільне розморожування на полиці холодильника або ж у холодній воді, яку треба регулярно змінювати.

Нагадаємо, більшість українців купують м’ясо саме у супермаркетах, адже це швидко та зручно. Водночас досвідчені м’ясники наголошують: окремі види м’яса краще обирати у спеціалізованих крамницях, де їх готують безпосередньо перед продажем та ретельніше контролюють якість.

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