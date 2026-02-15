Ніколи не користуйтеся цією постільною білизною, бо зовсім не будете спати

Якою постіллю не можна користуватися / © Freepik

Якість сну залежить не лише від матраца, подушки чи вечірніх звичок. Часто саме постільна білизна визначає, наскільки легко ви засинаєте та чи відчуваєте комфорт для тіла упродовж ночі. Неправильний матеріал білизни може спричиняти перегрів, свербіж, електризацію й навіть головні болі. Тож важливо знати, якою білизною краще не користуватися, щоб не позбавляти себе нормального відпочинку.

Синтетична білизна з поліестеру та мікрофібри

Найпроблемніший варіант — постіль повністю із синтетичних тканин. Поліестер, мікрофібра, нейлон і подібні матеріали погано пропускають повітря, створюють «парниковий ефект» і змушують тіло перегріватися. У таких умовах нормальний сон просто неможливий: людина часто прокидається, скидає ковдру, шукає прохолоду і не може досягти глибокої фази сну.

Крім того, синтетика накопичує статичну електрику. Це може спричиняти легке поколювання, подразнення та неспокій, що позбавляє можливості повністю розслабитися.

Надто жорсткі тканини

Постіль із грубих волокон або дешевих змішаних тканин викликає дискомфорт уже з перших хвилин. Такі комплекти можуть шарудіти, «скрипіти» під час руху або навіть подразнювати шкіру. У результаті людина постійно змінює позу, що заважає мозку переходити в глибокі стадії відпочинку.

Яскрава білизна з різким запахом

Якщо постіль має сильний хімічний запах або надто інтенсивний колір, це ознака великої кількості барвників та агресивних домішок. Такі речовини не тільки шкодять шкірі, а й можуть впливати на дихання та спричиняти головний біль. Це підсвідомо тримає організм у напрузі, що знову ж таки унеможливлює повноцінний сон.

На що звернути увагу, щоб добре спати

Щоб не ризикувати власним сном, варто вибирати білизну з натуральних, дихаючих матеріалів: бавовни, льону, сатину або бамбукового волокна. Вони регулюють теплообмін, приємні до тіла й не викликають подразнень. Важливо також уникати сильних запахів фабричної хімії, новий комплект завжди варто випрати перед першим використанням.