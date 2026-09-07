Ніколи не купуйте такі яйця: одна ознака на пакованні має одразу вас насторожити

Як вибирати яйця в магазині / © pexels.com

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Йдеться про тріснуті яйця, сліди витікання або яйця, які прилипли до паковання. Така ознака може свідчити про пошкодження шкаралупи, а отже, і про підвищений ризик забруднення продукту.

Чому не варто купувати яйця з тріщинами

Шкаралупа — це не просто тверда оболонка яйця. Вона виконує захисну функцію, відокремлюючи його вміст від навколишнього середовища. Коли на шкаралупі з’являється тріщина, цей природний бар’єр порушується.

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Особливо насторожити має ситуація, коли сире яйце вже витекло в паковання. Його вміст може потрапити на сусідні яйця, сам лоток, руки, пакет із продуктами, а згодом — на полиці холодильника чи кухонні поверхні.

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Проблема полягає не лише в безладі. Якщо на яйцях присутні хвороботворні мікроорганізми, зокрема сальмонела, пошкодження шкаралупи та витікання вмісту збільшують можливості для перехресного забруднення.

При цьому зовні все може виглядати цілком нормально. Тому навіть невелику тріщину не варто ігнорувати.

Яйце прилипло до паковання — це теж тривожна ознака

Не всі пошкодження можна побачити одразу. Іноді тріщина розташована в нижній частині шкаралупи та прихована від очей.

Саме тому під час вибору яєць варто не лише оглянути їх зверху, а й обережно перевірити, чи вільно вони рухаються у своїх комірках.

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Якщо яйце міцно прилипло до картонного паковання, це може бути ознакою того, що воно тріснуло і частина білка витекла та засохла. Вологі плями, засохлі сліди всередині лотка або характерне прилипання — достатня причина відмовитися від цієї упаковки.

Навіть якщо пошкоджене лише одне яйце, краще вибрати інший лоток.

Чи означає тріщина, що в яйці є сальмонела

Ні. Тріщина на шкаралупі не означає автоматично, що яйце заражене сальмонелою або іншими небезпечними бактеріями.

Водночас не можна вважати абсолютно безпечними й усі яйця з неушкодженою шкаралупою. Потенційне бактеріальне забруднення можливе навіть у чистих на вигляд яйцях.

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Різниця в тому, що пошкоджена шкаралупа створює додатковий ризик. Якщо в магазині є можливість вибрати цілу упаковку без тріщин і слідів протікання, немає сенсу купувати продукт із сумнівними ознаками.

Як правильно вибирати яйця в магазині

Перевірка займає буквально кілька секунд. Якщо паковання дозволено відкрити, огляньте яйця ще до того, як покладете їх до кошика.

Насамперед зверніть увагу на шкаралупу. На ній не повинно бути помітних тріщин або розбитих ділянок. Потім огляньте саме паковання: вологі плями або засохлі сліди можуть свідчити про те, що одне з яєць уже протекло.

Обережно поворушіть яйця у комірках. Вони не повинні бути приклеєними до дна паковання.

Також перевірте термін придатності та загальний стан продукту. Яйця мають бути чистими, без видимих пошкоджень та стороннього запаху.

Ця проста звичка допоможе не лише не заплатити за вже розбите яйце, а й зменшити ризик принести додому продукт із пошкодженою захисною оболонкою.

Що ще важливо пам’ятати

Після покупки яйця потрібно правильно зберігати та дотримуватися звичайних правил гігієни під час приготування їжі. Якщо сире яйце потрапило на руки або кухонну поверхню, їх слід ретельно вимити.

Не варто також повторно використовувати забруднені паковання з-під сирих яєць. Якщо всередині лотка було розбите яйце, разом із його залишками на поверхні можуть залишитися мікроорганізми.

Тож наступного разу в магазині не поспішайте одразу класти лоток яєць до кошика. Відкрийте її та витратьте кілька секунд на перевірку. Якщо бачите тріщину, сліди протікання або помітили, що яйце прилипло до паковання, найпростіше рішення — залишити його та вибрати інше.

FAQ

Чи можна їсти яйце, якщо шкаралупа тріснула?

Якщо яйце вже було тріснутим у магазині або ви не знаєте, коли саме пошкодилася шкаралупа, безпечніше його не використовувати. Через тріщину порушується природний захисний бар’єр яйця, що може збільшити ризик потрапляння та поширення бактерій. Особливо не варто купувати паковання, якщо видно, що сире яйце протекло всередину.

Як перевірити свіжість яєць?

Ще в магазині перевірте термін придатності, цілісність шкаралупи та стан упаковки. На яйцях не повинно бути тріщин, а всередині лотка — вологих або засохлих слідів від сирого яйця. Також обережно перевірте, чи не прилипли яйця до паковання: це може вказувати на приховане пошкодження шкаралупи.

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