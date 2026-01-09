Ніколи не купуйте ці кімнатні рослини: ви обов’язково захочете викинути їх на смітник, і ось чому

Кімнатні рослини покликані створювати затишок в оселі, очищати повітря та тішити око. Проте не всі зелені улюбленці однаково безпроблемні. Деякі з них мають ефектний вигляд лише в магазині, а вже вдома швидко розчаровують: постійно хворіють, псують інтер’єр або потребують надмірного догляду. Досвідчені квітникарі радять двічі подумати, перш ніж приносити ці рослини у свій дім.

Калатея. Ця рослина захоплює візерунками на своєму листі, але в домашніх умовах дуже примхлива. Вона гостро реагує на сухе повітря, протяги й найменші помилки з поливом. У результаті листя швидко жовтіє, скручується і втрачає привабливий вигляд.

Фікус Бенджаміна. Один із найпоширеніших проблемних варіантів. Фікус не любить переставлянь, зміну освітлення та коливання температури. Через це він масово скидає листя — і замість гарного деревця ви отримуєте напівголі гілки.

Папороть. Багато хто купує папороть за її ніжну зелень, але догляд за нею вимагає багато зусиль, квітка потребує стабільної вологості. У квартирах із сухим повітрям папороть швидко всихає, осипається і має неохайний вигляд, навіть за регулярного поливу.

Кротон. Яскраві кольорові листки цієї рослини здаються ідеальним акцентом для інтер’єру. Проте кротон дуже чутливий до світла, поливання й температури. За найменшого стресу він втрачає листя і довго відновлюється, часто так і не повертаючи своєї колишньої краси.