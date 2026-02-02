Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду / © pixabay.com

Багато хто звик кидати пельмені в киплячу воду, адже так нас навчали з дитинства. Але досвідчені кухарі запевняють: це один із найгірших способів їх приготування. Через різкий перепад температури тісто може потріскатися, начинка втратить соковитість, а сама страва вийде жорсткою та прісною. Існує значно кращий метод приготування, який дозволяє зберегти структуру тіста, аромат м’яса та ідеальну форму пельменів.

Чому не варто кидати пельмені в окріп

Тісто рветься від температурного шоку. Заморожені пельмені, потрапляючи в киплячу воду, різко нагріваються. Тісто встигає розм’якнути ззовні, але всередині залишається замороженим. Це призводить до розривів.

Начинка втрачає соковитість. Через те, що тісто вже готове, а начинка — ні, м’ясний сік виходить у воду, і пельмені стають сухими.

Пельмені можуть злипатися. Кілька секунд інтенсивного кипіння — і пельмені перетворюються на грудку, яку майже неможливо розділити.

Ідеальний спосіб варіння пельменів — у холодній воді

Це метод використовують у ресторанах, щоб отримати максимально ніжні та смачні пельмені.

Налийте холодну воду в каструлю. Пельмені кладуть саме у холодну воду, а не окріп. Так вони прогріваються рівномірно, без деформацій.

Додайте спеції та жир — лавровий лист, кілька горошин перцю, шматочок вершкового масла або чайну ложку олії. Це додасть аромату та не дасть пельменям злипнутися.

Після закипання варіть 3-4 хвилини. Не потрібно переварювати, щоб не зіпсувати текстуру тіста.

Які переваги холодного способу варіння