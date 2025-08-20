Ніколи не періть ці речі в пральній машині: більшість з нас роблять цю помилку

Прання. / © Freepik

Реклама

Більшість з нас хвилюється, що під час прання у машинці може пошкодитися одяг чи взуття. Втім, під час пошкодитися може і побутова техніка.

Фахівці з ремонту побутової техніки розкривають, які речі не слід прати в пральній машині, пише видання Kobieta w INTERIA.PL.

Килимки

Реклама

Як звичайні килимки не варто класти до барабану пральної машини. Їхні довгі волокна можуть засмітити злив, що призводять до пошкодження підшипників. Килимки для ванної кімнати також під забороною. Зазвичай вони мають гумову основу, яка може розвалитися під час прання, та засмітити зливний шланг.

Окрім того, килимки під час прання поглинають велику кількість води та стають дуже важкими. Вони можуть пошкодити пральну машину під час циклу віджимання.

Товсті ковдри

Товсті ковдри також не підходять для машинного прання. Після поглинання води їхня вага значно перевищує рекомендоване завантаження. Це може пошкодити механізм віджиму, а також збільшити ризик короткого замикання .

Реклама

Одяг з металевими або декоративними елементами

Металеві ґудзики, намистини, блискітки або бахрома можуть легко відірватися під час прання, пошкодивши барабан, фільтри або навіть повністю заблокувати злив.

Одяг з великою кількістю аксесуарів слід прати у спеціальних сітчастих мішках.

Сильно забруднений одяг

Реклама

Сильно забруднений робочий одяг також не слід прати в пральній машині. Засохлий бруд, залишки жиру, фарби та лаку, а також будівельний пил можуть засмітити фільтри та механізми машини, а це з часом призведе до пошкоджень. Такий брудний одяг слід спочатку випрати вручну та ретельно прополоскати.

Одяг, покритий шерстю тварин

Одяг, покритий котячою або собачою шерстю, може легко засмітити фільтри пральної машини, не тільки пошкодивши її, але й перенісши шерсть на інший одяг і тканини, що перуться разом.

Нагадаємо, ми писали про те, чому новий одяг потрібно обов’язково прати. Причини цього криються не лише в гігієні, а й у хімікатах, які використовуються у виробництві.