Ніколи не підживлюйте ними цибулю навесні: засоби, які нашкодять

Цибуля — одна з найпопулярніших культур на городі / © Pixabay

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Цибуля добре росте навіть без дуже ретельного догляду. Втім, неправильні добрива можуть суттєво зашкодити.

Чим не можна підживлювати цибулю

Зазвичай цибуля, як і багато інших рослин, полюбляє органічні добрива, зокрема і перегній та звичайний гній. Ось тільки навесні ці добрива коренеплоду зовсім не потрібні. Органіка може зробити ґрунт родючим, якщо вона внесена саме завчасно, восени — тільки так вона зможе розкластися, особливо на грядці цибулі. В іншому ж випадку вона просто стане дрібною і буде дуже погано зберігатися.

Не варто для підживлення використовувати і популярний кропив’яний настій. Річ у тому, що стимулятори росту, які містяться у кропиві, можуть призвести до того, що на вашій рослині з’являться стрілки. Цей процес дуже небажаний, адже квітконоси забирають багато поживних речовин, що потрібні кореневищу цибулі.

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