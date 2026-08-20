Ніколи не прибирайте це пилососом: 5 речей, які можуть зіпсувати техніку

Що не можна прибирати пилососом і чому це небезпечно / © pexels.com

Реклама

Пилосос значно спрощує прибирання вдома, однак використовувати його можна далеко не для всього. Деякі види сміття здатні пошкодити шланг, фільтри та інші деталі пристрою, а в окремих випадках навіть створити небезпеку займання.

Експертка з прибирання Мері Марлоу Леверетт назвала для Real Simple п’ять речей, які краще прибирати іншим способом.

Реклама

Розбите скло

Звичайний пилосос — не найкращий помічник, якщо на підлозі розбилася склянка чи інший скляний предмет. Гострі уламки можуть пошкодити шланг, застрягнути у щітці або ролику, а також прорізати мішок для пилу.

Реклама

Великі шматки скла краще обережно зібрати руками в захисних рукавичках. Для дрібніших уламків можна використовувати пилосос для вологого та сухого прибирання, якщо це дозволяє виробник. Після прибирання варто додатково посвітити на підлогу яскравою лампою під різними кутами — так легше помітити залишки скла.

Попіл із каміна

Навіть невелика тепла жаринка серед попелу може стати причиною займання всередині пилососа. Тому для очищення каміна рекомендують використовувати металеві лопату та відро.

Не варто поспішати з пилососом і після повного охолодження попелу. Його дрібні частинки можуть забивати фільтри та шланги, через що техніка втрачатиме потужність всмоктування. Подібна проблема може виникнути з великою кількістю борошна, харчової соди та інших дрібнодисперсних порошків. Основну частину такого сміття краще спочатку прибрати віником і совком.

Рідини та липкі плями

Звичайні пилососи не призначені для збирання рідин. Наприклад, розлите молоко може пошкодити електричні компоненти пристрою, а його залишки — спричинити неприємний запах.

Реклама

Липкі продукти також здатні залишитися всередині шланга, звідки їх складно видалити. Згодом це може створити сприятливі умови для появи плісняви. Розлиті рідини та липкі забруднення безпечніше прибирати шваброю або паперовими рушниками.

Шнури та дрібні предмети

Перед прибиранням варто оглянути підлогу та прибрати з неї кабелі, монети, шпильки, скріпки, невеликі іграшки та інші предмети. Довгі шнури можуть намотатися на ролик і пошкодити пилосос, а тверді дрібниці — потрапити всередину та пошкодити шланг, мішок чи інші компоненти.

Особливо уважно варто перевіряти дитячі кімнати, домашні офіси та місця для рукоділля. Для пошуку маленьких металевих предметів на килимі можна скористатися сильним магнітом.

Вологий ґрунт

Якщо вазон перекинувся на підлогу, одразу братися за пилосос також не варто. Земля з горщика може залишатися вологою, а потрапляння вологи всередину звичайного пилососа здатне йому нашкодити.

Реклама

Основну частину ґрунту краще зібрати віником і совком. Те, що залишилося, слід повністю висушити — і лише після цього прибирати пилососом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому після завершення прання дверцята пральної машини можуть не відчинятися. У багатьох випадках несправність можна усунути самостійно за допомогою кількох простих дій.

Новини партнерів

Новини партнерів