Ніколи не пишіть "згідно до оригіналу": як правильно українською і що ще варто знати

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Українці часто припускаються типових помилок у повсякденному та офіційному мовленні, використовуючи кальки чи некоректні відмінкові форми.

Мовознавиця Оксана розібрала найпоширеніші мовні пастки та пояснила, як говорити правильно.

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Зокрема, в офіційно-діловому стилі нерідко плутають прийменникові конструкції. Правильно казати «згідно з оригіналом» та «відповідно до оригіналу». Варіант «згідно до» є грубою помилкою.

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Зазнала коригування й популярна фраза, яку часто ставлять на документах. Замість поширеного суржикового вислову «копія вірна» слід вживати «копія правильна». Мовознавиця нагадує: «вірним» у мові може бути лише пес, друг чи коханий, коли йдеться про відданість, а не про відповідність стандарту.

Також слід уникати росіянізму «самий кращий». Утворювати найвищий ступінь порівняння за допомогою слова «самий» в українській мові неможливо. Правильно казати просто «найкращий» або «кращий».

Окрему увагу мовознавиця звернула на вживання родового відмінка після заперечення. У реченнях із часткою «не» іменники мають стояти саме в родовому відмінку: правильно казати «не знати мови», замість «не знати мову».

Зауважимо, у розмовній мові звертання «дєвушка» досі можна почути в магазині, транспорті, кафе чи на вулиці, але українською природніше звертатися інакше. Нормативною формою до молодої жінки є кличний відмінок «дівчино», тоді як «дівчина» в прямому звертанні не відповідає чинному правопису й словникам.

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