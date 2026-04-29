Ніколи не робіть цього: одна звичка "вбиває" роботу посудомийки

Популярна звичка, яку багато хто вважає корисною, насправді може зіпсувати вашу техніку та погіршити якість миття.

Блогер із ніком «Сергійович» пояснив у Tik-Tok, чому попереднє ополіскування посуду заважає сучасним мийним засобам працювати та як це вбиває ресурс вашої посудомийної машини.

Сучасні таблетки для посудомийок це — це ферменти: протиази, які розщеплюють білок та амілази, які розчеплюють крохмаль. Ці ферменти працюють за одним простим принципом: їм потрібно за щось чіплятися — їм потрібен бруд.

«Вони буквально знаходять залишки їжі і буквально починають їх розкладати на молекулярному рівні. Коли ти ополіскуєш посуд перед завантаженням ти прибираєш саме те, за що вони чіпляються. Вони запускаються у воду не знаходять цілі і просто змиваються разом з нею. При цьому машинка працює, а ефекту немає», — пояснив блогер.

Як наслідок, після такого миття тарілка стає гіршою на вигляд, ніж вона була до завантаження у посудомийку. Блогер наголосив, що роками виробники посудомийок публікують одну й туж інструкцію: «Не ополіскуйте посуд: просто струсіть великі шматки їжі в смітник і поставте тарілки в посудомийну машинку».

За словами експерта, більшість людей роблять навпаки, тому що це «стара звичка».

«Перші посудомийки 80-90-хх років справді гірше справлялися тоді із брудом. Тому ополіскування мало сенс, а сьогодні це — шкода», — наголосив чоловік.

Водночас він дав дві поради, як правильно завантажувати посуд до посудомийної машинки:

не ополіскуйте посуд

не кладіть увесь брудний посуд одночасно, тобто не завантажуйте «великі порції жиру та крохмалю» в один цикл.

«Якщо в тебе сковорідка з пригорілим жиром — поклади її в режим „Інтенсив“, звичайний цикл її скоріш за все не візьме. Тай взагалі машинка зроблена щоб мити бруд, тоді дай їй цей бруд — вона знає краще за тебе», — наголосив блогер.

