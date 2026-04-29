Ніколи не робіть цього: одна звичка "вбиває" роботу посудомийки
Багато хто з нас звик ополіскувати тарілки перед завантаженням у посудомийку, вважаючи це допомогою техніці. Проте популярний блогер пояснив, чому ця маніпуляція насправді заважає сучасним таблеткам працювати та псує ваш посуд.
Популярна звичка, яку багато хто вважає корисною, насправді може зіпсувати вашу техніку та погіршити якість миття.
Блогер із ніком «Сергійович» пояснив у Tik-Tok, чому попереднє ополіскування посуду заважає сучасним мийним засобам працювати та як це вбиває ресурс вашої посудомийної машини.
Сучасні таблетки для посудомийок це — це ферменти: протиази, які розщеплюють білок та амілази, які розчеплюють крохмаль. Ці ферменти працюють за одним простим принципом: їм потрібно за щось чіплятися — їм потрібен бруд.
«Вони буквально знаходять залишки їжі і буквально починають їх розкладати на молекулярному рівні. Коли ти ополіскуєш посуд перед завантаженням ти прибираєш саме те, за що вони чіпляються. Вони запускаються у воду не знаходять цілі і просто змиваються разом з нею. При цьому машинка працює, а ефекту немає», — пояснив блогер.
Як наслідок, після такого миття тарілка стає гіршою на вигляд, ніж вона була до завантаження у посудомийку. Блогер наголосив, що роками виробники посудомийок публікують одну й туж інструкцію: «Не ополіскуйте посуд: просто струсіть великі шматки їжі в смітник і поставте тарілки в посудомийну машинку».
За словами експерта, більшість людей роблять навпаки, тому що це «стара звичка».
«Перші посудомийки 80-90-хх років справді гірше справлялися тоді із брудом. Тому ополіскування мало сенс, а сьогодні це — шкода», — наголосив чоловік.
Водночас він дав дві поради, як правильно завантажувати посуд до посудомийної машинки:
не ополіскуйте посуд
не кладіть увесь брудний посуд одночасно, тобто не завантажуйте «великі порції жиру та крохмалю» в один цикл.
«Якщо в тебе сковорідка з пригорілим жиром — поклади її в режим „Інтенсив“, звичайний цикл її скоріш за все не візьме. Тай взагалі машинка зроблена щоб мити бруд, тоді дай їй цей бруд — вона знає краще за тебе», — наголосив блогер.
