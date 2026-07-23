Ніколи не робіть цього з кавою: експерти розкрили помилку, яка вбиває смак напою

Експерти застерігають від спроб підігріти каву, яка вже охолола / © pexels.com

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Багато людей під час роботи часто забувають про заварену каву і згодом намагаються розігріти її, щоб повернути напою комфортну температуру. Однак бариста та хіміки суворо застерігають від такої практики і пояснюють це незворотними змінами у структурі кавових зерен під впливом додаткового тепла.

Про це пише видання HuffPost.

Хімія гіркоти та леткі сполуки

Директорка з навчання компанії Stumptown Coffee Емілі Розенберг пояснює, що сирі (зелені) кавові зерна від природи містять хлорогенові кислоти. Саме під час процесу обсмажування вони розпадаються на хінну та кавову кислоти, які мають виражений терпкий присмак. Коли ж ви повторно нагріваєте вже готовий напій, цей процес активізується знову, і рідина наповнюється ще більшою кількістю гірких речовин.

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«Уся кава має певну гіркоту. Але у свіжозвареній каві також є багато солодкості й кислотності, які врівноважують гіркоту та створюють складний і смачний напій», — наголосила фахівчиня.

Експерт із кавової культури Blue Bottle Coffee Майкл Філліпс додає, що свіжий напій переповнений леткими сполуками, які миттєво руйнуються під час повторного термічного впливу. Крім того, дрібні частинки гущі, які залишаються у чашці, продовжують заварюватися під час нагрівання та виділяють додаткові небажані екстракти.

Темне обсмажування та ефект кавоварки

Кавові зерна будь-якого виду обсмажування стають гіршими після мікрохвильовки, але темні сорти страждають найбільше, оскільки вони вже зазнали тривалого впливу високих температур і містять більше кислот. Це стосується і класичних крапельних кавоварок, які годинами підігрівають скляний чайник на спеціальній плиті, перетворюючи залишки кави на рідину з металевим присмаком.

«Цей процес є причиною того, чому ті старі кавники в американських придорожніх кафе вийшли з моди, адже гарячі тарілки робили каву настільки поганою на смак, що це стало візитною карткою таких закладів», — пояснив Майкл Філліпс.

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Розумні альтернативи та правильний посуд

Замість того, щоб псувати готовий продукт, експерти радять назавжди забути про мікрохвильовку та використовувати звичайні термокружки. Такий посуд чудово зберігає температуру і не дає напою швидко охолонути, що гарантує збереження ідеального смаку протягом перших сорока п’яти хвилин.

Ще один професійний секрет полягає в попередньому прогріванні посуду гарячою водою. Якщо перед приготуванням налити трохи окропу до чашки або заварника, покрутити та вилити, кераміка значно довше триматиме тепло вашої кави.

Проте найкращим рішенням є відмова від заварювання великих порцій на цілий день. Фахівці рекомендують робити невеликі кавові перерви протягом робочого дня, щоб розвантажити мозок, відволіктися від рутини і щоразу насолоджуватися свіжим напоєм.

«Заварювання меншої кількості кави, але частіше допоможе зберегти її теплою і дасть вам можливість робити перерви протягом дня», — підсумувала Емілі Розенберг.

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Нагадаємо, фахівці проаналізували сучасні наукові дослідження, присвячені впливу кофеїну на серце й судини. Результати свідчать, що помірне споживання кави не становить загрози для серця, а в окремих випадках навіть може бути пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

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