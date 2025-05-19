Ніколи не садіть біля свого дому ці дерева: вони притягують блискавку, неначе магнітом

Наші предки вірили, що саме в ці дерева постійно влучає блискавка, тому їх не ніколи не садили на своєму подвір’ї. Про це пише ресурс «24 Канал».

Тополя. Це дерево небезпечне не лише тим, що притягує до себе блискавку. Якщо воно ростиме близько біля будинку, під час негоди гілки можуть падати на дах і пошкодити його. До того ж, тополя дуже крихка, якщо блискавка потрапить в неї, вона може надламатися, а її частини спалахнуть і спричинять пожежу.

Сосна також дуже уразлива і може бути вкрай небезпечною. Якщо в сосну влучить блискавка, її кора розлетиться на десятки метрів. Тому може пошкодити як будинок, так і господарські споруди.