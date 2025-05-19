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Ніколи не садіть біля свого дому ці дерева: вони притягують блискавку, неначе магнітом
Блискавка досить часто влучає в дерева, однак є ті, які найбільше її притягують. Тому не варто садити їх на своєму подвір’ї, щоб не наражатися на небезпеку.
В які дерева блискавка влучає найчастіше: їх не можна садити біля свого дому
Наші предки вірили, що саме в ці дерева постійно влучає блискавка, тому їх не ніколи не садили на своєму подвір’ї. Про це пише ресурс «24 Канал».
Тополя. Це дерево небезпечне не лише тим, що притягує до себе блискавку. Якщо воно ростиме близько біля будинку, під час негоди гілки можуть падати на дах і пошкодити його. До того ж, тополя дуже крихка, якщо блискавка потрапить в неї, вона може надламатися, а її частини спалахнуть і спричинять пожежу.
Сосна також дуже уразлива і може бути вкрай небезпечною. Якщо в сосну влучить блискавка, її кора розлетиться на десятки метрів. Тому може пошкодити як будинок, так і господарські споруди.
Дуб вважається найнебезпечнішим деревом з-поміж інших. Адже це могутнє дерево здатне проводити розряд електрики. Тому під час грози блискавка влучає саме в дуб, де б він не ріс — на відкритій місцевості чи біля будинку. Тож, це дерево має бути подалі від обійстя.