Ніколи не садіть і не купуйте ці сорти картоплі: вони погано родять, несмачні та водянисті

Агрономи рекомендують під час вибору картоплі для садіння уникати старих і несертифікованих сортів, адже саме вони найчастіше дають несмачні бульби.

Яку картоплю не варто сіяти, бо вона несмачна

Яку картоплю не варто сіяти, бо вона несмачна / © www.freepik.com/free-photo

Картоплю можна вважати другим хлібом, адже з нею готують купу смачних страв. Та не всі її сорти однакові за смаком і якістю. Деякі з них розчаровують настільки, що після першого врожаю городники більше ніколи їх не садять. Такі бульби водянисті, несмачні та погано розварюються. Розповідаємо, які сорти картоплі краще не садити й не купувати, щоб потім не розчаровуватися.

Які сорти картоплі погано родять, несмачні та водянисті

  • «Адретта». Колись цей сорт був популярним, але зараз його часто продають у неоригінальному вигляді. Такі бульби втрачають щільність після варіння, стають водянистими і прісними на смак. До того ж, така картопля погано зберігається і не рясна, тому її краще не садити на своєму городі.

  • «Слав’янка». На перший погляд — гарна, велика картоплина, але смак у неї майже відсутній. Під час смаження темніє, а після варіння залишається твердою.

  • «Синєглазка». Це старий сорт, який вирізняється неабиякою популярності. Однак ця картопля вже давно не така смачна, як була раніше. Сучасні сорти водянисті, погано зберігаються і практично не родять.

  • «Невська». Цей сорт можна вважати технічним, який вирощується для вигодовування худоби. Бульби мають щільну текстуру після варіння, не вбирають сіль та спеції. Тому страви з такої картоплі виходять несмачними.

Як вибрати смачний сорт картоплі

Щоб не помилитися, звертайте увагу на сорти, які мають високий вміст крохмалю, саме вони розварюються, мають насичений смак і ніжну текстуру.

До перевірених і смачних належать:

  • «Біла роса» — розсипчаста, ароматна, ідеальна для пюре.

  • «Скарб» — збалансована, не темніє після варіння.

  • «Гранада» — з вираженим смаком і тонкою шкіркою.

Також важливо купувати сертифікований посадковий матеріал, адже навіть найкращий сорт може втратити якості, якщо його не оновлювати кілька сезонів.

