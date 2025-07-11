Ніколи не садіть ці овочеві культури на одній грядці, бо врожаю не буде

Біля яких рослин не можна садити кабачки / © Credits

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Йдеться про кабачки. Багато хто вважає, що ця культура зовсім невибаглива й може плодоносити навіть за найнесприятливіших умов. Однак кабачки потребують правильних «сусідів» на грядці, бо врожаю можна не дочекатися. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

З якими культурами ворогують кабачки: їх не можна садити разом, бо врожаю не буде

Кабачки й картопля. На перший погляд, ці рослини можуть мирно співіснувати на одній ділянці. Та насправді, це одне з найгірших поєднань. І кабачки, і картопля мають схильність до схожих грибкових захворювань, особливо тих, що вражають коріння. До того ж, обидві культури споживають багато корисних речовин, тож конкуруватимуть між собою, виснажуючи ґрунт.

Кабачки й огірки. Хоча ці овочі й належать до однієї родини, їхні потреби кардинально відрізняються. Огірки обожнюють вологу й тінь, а кабачки — сонце та відкритий простір. Якщо посадити їх поруч, огіркове листя затінятиме кабачки, що сповільнить їхній ріст і в рази зменшить кількість зав’язі.

Цибуля й часник. Ці овочі часто рекомендують садити біля іншої городини через їхні фітонцидні властивості. Проте поруч із кабачками вони гальмуватимуть утворення зав’язі й уповільнюватимуть зростання культури.

Які найкращі сусіди для кабачків

Щоб кабачки тішили рясним урожаєм, обирайте сусідство з рослинами, які не заважають їм рости.

Салат не потребує багато поживних речовин.

Горох збагачує ґрунт азотом.

Редиска швидко росте і не пригнічує розвиток кабачків.

Кукурудза створює легке притінення й не заважає кореневій системі.

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