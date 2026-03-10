Ніколи не складайте каструлі та сковорідки одну на одну: експерт пояснив, чим це небезпечно

Посуд / © Associated Press

Більшість людей зберігає каструлі та сковорідки неправильно і навіть не підозрює, що цим скорочує термін їхньої служби. Експерт із переїздів Кріс Таунсенд застерігає: складати посуд один на одного в шафі — одна з найпоширеніших і водночас найшкідливіших помилок на кухні.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами фахівця компанії «Three Movers», під час такого зберігання виникає постійне тертя, яке поступово пошкоджує внутрішню поверхню сковорідок. Особливо швидко це відбувається з антипригарним покриттям. Коли дно однієї сковороди контактує з робочою поверхнею іншої, з часом з’являються подряпини й відколи.

Пошкоджене антипригарне покриття не лише знижує ефективність приготування їжі, а й може бути небезпечним. Часто люди вважають, що посуд просто «зносився», хоча справжня причина — неправильне зберігання.

Проблема стосується і важких каструль, зокрема чавунних або з нержавійної сталі. Якщо їх ставити одну на одну, нижній посуд може деформуватися. Як результат, сковорода нерівно стоїть на плиті, а тепло розподіляється неоднаково. Навіть міцний емальований чавун не застрахований від відколів, якщо по ньому постійно ковзає інший важкий посуд. А відколи на емалі можуть призвести до появи іржі.

Експерт радить альтернативні способи зберігання. Якщо є можливість, каструлі краще розміщувати поруч. Також ефективними є настінні чи стельові підставки, які дозволяють економити простір і водночас захищати посуд. Вертикальні органайзери або перегородки в шафі допомагають зберігати сковорідки окремо, без прямого контакту.

Якщо ж уникнути складування неможливо, варто використовувати фетрові або силіконові накладки між сковорідками. Вони зменшують тертя і ризик подряпин та вважаються доступним рішенням для невеликих кухонь.

