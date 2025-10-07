Ніколи не ставте це на підвіконня: 5 речей, яким не місце на кухонному вікні

Які речі не можна тримати на кухонному підвіконні / © www.freepik.com/free-photo

Багато господинь перетворюють кухонне підвіконня на справжню «полицю порятунку» — тут є вази, фрукти, прилади і навіть клітки з домашніми улюбленцями. Здається, це дуже зручно — поруч, красиво і все під рукою. Та насправді деякі речі на вікні не просто мають недоречний вигляд, а й створюють реальну небезпеку для здоров’я, безпеки та чистоти дому. Розповідаємо, посилаючись на ресурс ukr.media, які п’ять предметів не варто тримати на кухонному підвіконні, якщо ви хочете уникнути проблем.

Які речі краще не тримати на кухонному підвіконні та чому

Скляні та крихкі речі. Кришталеві вази, келихи чи фарфорові статуетки мають привабливий вигляд, але кухня — не місце для таких речей. За найменшого протягу вони можуть впасти й розбитися. Крім того, жир і пара з плити швидко осідають на склі, залишаючи наліт і кіптяву, які важко відмити.

Продукти харчування. Сонце, яке потрапляє на підвіконня, шкодить більшості продуктів. Під його впливом олія стає гіркою, спеції втрачають аромат, крупи зацвітають, а фрукти та овочі швидко гниють і приваблюють дрібних комах. Підвіконня — не місце для зберігання харчових запасів.

Побутова хімія. Освіжувачі повітря, аерозолі, миючі засоби чи порошки не повинні стояти на вікні. Під дією сонця й тепла від батареї вони можуть втратити свої властивості, а іноді навіть виділяти токсичні випари. Деякі засоби за перегрівання стають вибухонебезпечними. Тому всі хімічні продукти краще зберігати в закритій шафці, подалі від плити та прямих сонячних променів.

Побутова техніка. Чайник, кавоварка, блендер чи мультиварка на підвіконні — це не лише незручно, а й небезпечно. Вони виділяють пару, через що скло постійно пітніє, а волога накопичується на поверхні. Згодом можуть з’явитися пліснява, грибок чи навіть зіпсується саме підвіконня. До того ж, волога поруч із електроприладами — це ризик короткого замикання.

Клітка з домашнім улюбленцем. Папуги, хом’ячки чи морські свинки на кухонному підвіконні — не лише негігієнічно, а й небезпечно для самих тварин. Вони не переносять протягів і спеки, а пряме сонячне світло може викликати у них перегрівання та навіть стрес.

Що можна залишити на підвіконні

Підвіконня — це зона світла і свіжого повітря, тому перевантажувати його не варто. Ідеальний варіант — невелика кількість кімнатних рослин чи зелені трави, які прикрасять кухню і наситять повітря киснем. Добре почуваються на кухні алое, м’ята, базилік, петрушка та навіть кріп, вони не лише очищують повітря, а й стануть у пригоді під час приготування страв.