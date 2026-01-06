ТСН у соціальних мережах

Ніколи не сушіть білизну в цій частині квартири: наслідки можуть здивувати

У холодну пору року висушити випрану білизну стає справжнім випробуванням. У багатьох оселях вітальні й спальні тимчасово перетворюються на імпровізовані сушильні — одяг розвішують усюди, де тільки можна. Втім, фахівці застерігають: деякі місця в квартирі для цього категорично не підходять.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Де сушити білизну в квартирі

Де сушити білизну в квартирі / © pexels.com

Більшість уже знає, що сушити білизну на радіаторах опалення — погана ідея. Це знижує ефективність обігрівання і створює сприятливі умови для появи плісняви. Але є ще одна небезпека, про яку замислюються одиниці — сушіння одягу біля зовнішніх стін.

Де категорично не варто сушити білизну

Експерти пояснюють: коли мокру білизну розміщують поруч із зовнішньою стіною, волога осідає на найхолоднішій поверхні в оселі. Саме тут швидко з’являється конденсат, сирі плями й пліснява — і часто проблему помічають уже тоді, коли вона набуває загрозливих масштабів.

Узимку зовнішні стіни значно холодніші за внутрішні. Якщо білизна висить надто близько до такої поверхні, волога не випаровується належним чином, а поступово накопичується в стіні. Ситуацію ускладнює те, що ці ділянки зазвичай прикриті сушаркою або меблями. У результаті власники житла виявляють пошкодження запізно — коли пліснява вже поширилася, а ремонт стає у чималу суму.

Тривалий вплив вологи може спричинити відшарування фарби, руйнування штукатурки та інші серйозні дефекти стін, усунення яких потребує складних і дорогих робіт.

Як правильно сушити білизну в квартирі

Якщо уникнути сушіння в приміщенні неможливо, фахівці радять ставити сушарку ближче до внутрішніх стін, які зазвичай тепліші.

Не менш важливо залишати достатньо простору навколо одягу — циркуляція повітря є ключовою умовою для ефективного випаровування вологи.

Регулярне провітрювання кімнати — навіть протягом кількох хвилин — або використання осушувача повітря значно знижує ризик утворення сирості та плісняви й допомагає підтримувати здоровий мікроклімат у домі.

