Що не можна сушити на батареї — 5 речей, які легко зіпсувати / © Credits

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У холодну пору року багато людей сушать мокрий одяг на батареях, щоб пришвидшити процес. Однак такий спосіб може зіпсувати тканину, позбавити речі еластичності та навіть назавжди змінити їхній вигляд.

Про це повідомляє Express із посиланням на експерта з одягу компанії OKTshirt Крістіана Константина.

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За словами фахівця, головна небезпека полягає в нерівномірному нагріванні. Частина тканини, яка безпосередньо торкається гарячого радіатора, висихає значно швидше за решту. Саме в місцях контакту з батареєю найчастіше виникають пошкодження.

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Експерт назвав п’ять видів одягу та взуття, які не варто сушити на радіаторах.

Які речі не можна сушити на батареї

Легінси та спортивний одяг

Речі, що містять еластан, особливо чутливі до високих температур. Через прямий контакт із гарячою поверхнею тканина може втратити еластичність, відновити яку вже не вдасться. Такий одяг краще розвішувати на звичайній сушарці.

Вовняні светри

Вовна також погано переносить нерівномірне нагрівання. Частина светра, яка лежить на батареї, висихає першою, через що матеріал може змінити колір або пошкодитися.

Натомість експерт радить розкладати вовняні речі на чистому рушнику, обережно надаючи їм початкової форми руками.

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Футболки та худі з принтами

Висока температура може пошкодити малюнки на одязі. Особливо вразливими є місця згинів, де принт під дією тепла здатен потріскатися.

Щоб уникнути цього, речі з малюнками рекомендують вивертати навиворіт і сушити в підвішеному стані.

Пуховики

Сушіння пуховиків на батареї може призвести до утворення вологих грудочок усередині наповнювача. Річ у тім, що зовнішня тканина висихає значно швидше, ніж пух.

Якщо виробник дозволяє машинне сушіння, фахівець рекомендує використовувати низькотемпературний режим і приблизно кожні 20 хвилин ретельно струшувати куртку.

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Шкіряне взуття та чоботи

Пряме нагрівання негативно впливає на натуральну шкіру, тому ставити мокре взуття на батарею не варто.

Натомість експерт радить наповнити черевики газетами та залишити їх висихати природним способом у добре провітрюваному приміщенні.

Як правильно сушити одяг узимку

Крістіан Константин рекомендує не класти мокрі речі безпосередньо на гарячі радіатори. Якщо іншого джерела тепла немає, варто поставити сушарку поруч із батареєю, залишивши достатньо простору для циркуляції повітря.

Окремо фахівці Лондонської пожежної бригади застерігають від використання портативних обігрівачів для сушіння одягу. Такі прилади необхідно тримати подалі від ковдр, постільної білизни, штор та меблів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пригорілий жир у духовці не обов’язково відтирати годинами. Звичайний кухонний засіб допоможе розм’якшити навіть стійкі забруднення лише за 5–10 хвилин.

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