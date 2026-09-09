Ніколи не вдягайте це в літак: стюардеса попередила пасажирів про неочевидну небезпеку

Що не можна вдягати в літак: порада стюардеси пасажирам / © pexels.com

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Стюардеса Шер Даллас порадила пасажирам відмовитися від одного звичного предмета гардероба під час подорожей літаком. Йдеться про шорти, які, за її словами, можуть бути не найкращим вибором насамперед через гігієну в салоні.

Про це повідомило видання Mirror.

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Бортпровідниця, яка розповідає про свою роботу та ділиться порадами для мандрівників у TikTok, пояснила свою позицію на прикладі одного зі своїх рейсів. За словами Даллас, лише протягом одного польоту пасажири чотири рази змінювали дітям підгузки просто на кріслах.

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Водночас екіпаж тричі звертався до пасажирів із проханням не робити цього на сидіннях. Однак застереження не допомогли. Саме після таких ситуацій Даллас радить мандрівникам не вдягати шорти в літак.

Сидіння в літаках під час коротких проміжків між рейсами не завжди ретельно очищають, тому на поверхнях можуть залишатися бактерії, біологічні рідини чи сліди розлитих напоїв. Довгі штани створюють фізичний бар’єр і допомагають уникнути безпосереднього контакту шкіри з оббивкою.

Ще один момент — температура в салоні. Під час перельоту в літаку часто буває прохолодно, тому пасажирам у шортах може бути некомфортно через холод і протяги. Якщо ж поверхня крісла липка або забруднена, відкрита шкіра ніг контактуватиме з нею безпосередньо.

Закриті ноги можуть мати перевагу й у разі надзвичайної ситуації. Під час рідкісної екстреної евакуації пасажири спускаються спеціальними надувними трапами, і відкрита шкіра може дістати подряпини або опіки від тертя.

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Нагадаємо, пасажира American Airlines, якого після агресивної поведінки на борту літака довелося зафіксувати на сидінні за допомогою клейкої стрічки, ідентифікували. Після інциденту чоловіка також звільнили з роботи.

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