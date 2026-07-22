Чи можна прати під час грози

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Прання під час грози може здатися гарною ідеєю, але фахівці радять відкласти його до завершення негоди. Причина — ризик стрибків напруги, пошкодження техніки та навіть ураження електричним струмом у разі удару блискавки поблизу.

Про це повідомило видання Better Homes & Gardens.

Експерт із побутової техніки та енергетики Калеб Кавінес, генеральний менеджер компанії AryCo, пояснює, що пральні та сушильні машини під час грози краще не використовувати. За його словами, навіть якщо блискавка не влучить безпосередньо в будинок, розряд поруч може спричинити потужний стрибок напруги через електромережу та водопровід.

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Фахівець наголошує, що сучасні пральні й сушильні машини містять велику кількість чутливої електроніки. Перепади напруги можуть пошкодити цифрові плати керування, мікропроцесори, датчики, модулі Wi-Fi та Bluetooth, сенсорні панелі, двигуни зі змінною швидкістю й інші низьковольтні компоненти.

Окрему небезпеку становить поєднання води, металу та електрики. Оскільки пральні машини одночасно підключені до електромережі та водопроводу, вони можуть стати шляхом проходження електричного струму під час грози. У найгірших випадках це здатне призвести не лише до виходу техніки з ладу, а й до займання внутрішньої проводки.

Експерт рекомендує під час сильного шторму від’єднати пральну й сушильну машини від мережі. Якщо зробити це складно, можна вимкнути електроживлення пральні на електрощитку. Для додаткового захисту техніки також варто встановити мережевий фільтр для всього будинку, хоча він не усуває ризиків для особистої безпеки.

Кавінес також радить перевірити, чи розетки в пральні обладнані захисними вимикачами (GFCI), які допомагають знизити ризик ураження електричним струмом.

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Після завершення грози поспішати з пранням також не варто. Фахівець рекомендує зачекати щонайменше 30 хвилин після останнього грому, перш ніж знову вмикати побутову техніку.

Під час негоди експерти радять уникати не лише пральних і сушильних машин. До завершення грози бажано не користуватися душем, ванною, посудомийною машиною, дротовими телефонами, стаціонарними комп’ютерами, дротовими ігровими системами, а також не торкатися проточної води, бетонних підлог, вікон і дверей. Навіть якщо водопровідні труби у будинку пластикові, фахівці рекомендують мінімізувати контакт із сантехнікою до повного завершення грози.

Нагадаємо, раніше майстри пояснили, як правильно доглядати за пральною машиною, щоб подовжити термін її служби.

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