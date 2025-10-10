Власники погребів уже давно знають, що ці прості картонні пакунки для яєць — не сміття, а корисна річ, яка допоможе зберегти овочі, усунути зайву вологу й неприємний запах у підвалі.

Вбирають вологу і запобігають утворенню цвілі. Картон чудово поглинає надлишкову вологу з повітря. Якщо покласти кілька лотків до різних кутів підвалу, вони вберуть увесь конденсат, що утворюється восени. Це особливо важливо, адже саме волога провокує гниття овочів і появу грибка на стінах.

Допомагають боротися з неприємним запахом. Якщо в підвалі з’явився затхлий запах, просто покладіть кілька лотків у місцях, де найвища вологість. Вони діють як натуральний абсорбент, подібно до активованого вугілля, тільки без хімії. Через кілька днів у приміщенні стане значно свіжіше.

Стануть чудовим утеплювачем. Якщо у вас старий підвал і з осені до нього пробирається холод, лотки можна покласти на полиці чи прикріпити до стін. Картон має теплоізоляційні властивості, тому трохи зменшує перепади температури.