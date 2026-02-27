Ніколи не викидайте ці старі речі з бабусиних квартир: про них мріють колекціонери з усього світу

У багатьох українських родинах досі зберігаються речы, які залишилися від бабусь і дідусів. Більшість людей вважає цей старовинний мотлох непотрібним і прагне якнайшвидше позбутися його під час ремонту чи переїзду. Але саме серед цих непомітних предметів можуть ховатися справжні скарби, за які колекціонери готові платити значні суми. Цінність старих речей визначається не тільки їх віком, а й унікальністю, історією та попитом на ринку. Ось перелік того, що ніколи не варто викидати.

Порцеляновий і кришталевий посуд. Вироби фарфорових заводів Городниці, Полонного та Києва сьогодні активно скуповують колекціонери. Особливо цінні сервізи з повним набором тарілок, фігурки, вази, а також предмети з дефіцитних колекцій. Те, що колись стояло для краси у серванті, нині може стати рідкістю.

Вінтажні прикраси та біжутерія. Брошки, кулони, браслети з позолотою 50-70 років або вироби чеської та німецької біжутерії часто коштують так само дорого, як сучасні золоті прикраси. Колекціонери особливо шукають рідкісні моделі з емаллю та камінням.

Стара аудіотехніка та радіоприймачі. Магнітофони, вінілові програвачі, лампові радіоли — все це має великий попит на ринку ретро-техніки. Навіть якщо прилади не працюють, вони можуть бути цінними для реставрації.

Вінілові платівки. Деякі видання популярних гуртів 60-80-х років можуть коштувати дуже дорого. Особливо цінні платівки у хорошому стані та з оригінальними обкладинками.

Старі настільні лампи та торшери. Освітлювальні прилади 50-70-х років сьогодні вважаються дизайнерською класикою. Вони чудово вписуються в інтер’єр у стилі модерн або ретро та активно закуповуються дизайнерами.

Килими ручної роботи. Ретро-килими, які багато хто вважає «несмаком», стали модним трендом у Європі та США. Їх купують для кафе, фотостудій та дизайнерських інтер’єрів.