Ніколи не викидайте великі огірки: топ-3 легких рецептів, які здивують смаком і збережуть врожай

Що приготувати з перезрілих огірків / © pexels.com

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Багато хто вважає, що перезрілі огірки вже непридатні для приготування страв. Насправді навіть великі плоди з жорсткою шкіркою та сформованим насінням можуть стати основою для смачних домашніх заготовок і гарячих страв. Достатньо очистити їх від шкірки, видалити насіння та використати м’якоть.

У матеріалі ТСН.ua — зібрали три перевірені рецепти, які допоможуть не лише врятувати врожай, а й урізноманітнити літнє меню.

Ікра з перезрілих огірків

Ця закуска нагадує кабачкову ікру, але має більш свіжий і ніжний смак. Вона чудово смакує як на шматочку хліба, так і як доповнення до картоплі чи м’ясних страв.

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Інгредієнти:

1 кг очищених перезрілих огірків;

2 моркви;

2 цибулини;

2 помідори або 2 ст. л. томатної пасти;

2 зубчики часнику;

3 ст. л. олії;

сіль, чорний перець;

зелень за смаком.

Спосіб приготування

Огірки очистіть від шкірки, розріжте навпіл і ложкою видаліть насіння. М’якоть наріжте невеликими кубиками. Цибулю подрібніть, моркву натріть на великій тертці та обсмажте овочі до м’якості. Додайте нарізані огірки й тушкуйте приблизно 20 хвилин, поки вони не пустять сік і не стануть ніжними. Покладіть нарізані помідори або томатну пасту, всипте сіль і перець, після чого готуйте ще 15 хвилин. Наприкінці додайте подрібнений часник та зелень. За бажанням перебийте масу блендером до однорідної консистенції. Подавати ікру можна як теплою, так і охолодженою.

Огіркове рагу з овочами

Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю, зверніть увагу на цей простий рецепт. Перезрілі огірки після тушкування стають м’якими та добре поєднуються з іншими овочами.

Інгредієнти:

2 великі перезрілі огірки;

2 картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

1 болгарський перець;

2 помідори;

3 ст. л. рослинної олії;

сіль, перець, паприка;

свіжа зелень.

Як готувати

Огірки очистіть і видаліть насіння. Наріжте всі овочі однаковими шматочками. Спочатку обсмажте цибулю та моркву, потім додайте картоплю. Через кілька хвилин покладіть огірки, перець і помідори. Влийте трохи води, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 30 хвилин. Наприкінці приправте спеціями та додайте зелень.

Рагу виходить соковитим і ароматним. Його можна подавати як самостійну страву або як гарнір.

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Варення з перезрілих огірків

Звучить незвично, але цей рецепт давно відомий любителям домашніх заготовок. За смаком десерт нагадує варення з кавунових кірок або кабачків.

Інгредієнти:

1 кг очищених огірків;

800 г цукру;

сік половини лимона;

цедра одного лимона;

дрібка кориці або ванілі за бажанням.

Приготування

Огірки очистіть, видаліть насіння та наріжте невеликими кубиками. Засипте шматочки цукром і залиште на 2–3 години, щоб вони пустили сік. Поставте каструлю на невеликий вогонь, доведіть до кипіння та варіть близько 20 хвилин. Потім повністю охолодіть масу. Повторіть варіння ще двічі. Під час останнього етапу додайте лимонний сік, цедру та за бажанням корицю чи ваніль. Готове варення розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришками. Воно чудово смакує з чаєм, млинцями або домашньою випічкою.

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