Ніколи не викидайте затискачі від пакетів із хлібом: 5 способів застосування у побуті

Як використати затискачі: поради для дому / © Фото з відкритих джерел

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Більшість людей після відкриття пакета з хлібом одразу викидають маленький пластиковий затискач. Насправді ця непомітна річ може стати дуже корисною в побуті. Завдяки міцності, компактності та зручній формі її легко використовувати повторно десятки разів. Прихильники екологічного способу життя радять не поспішати позбавлятися таких дрібниць. Повторне використання пластикових затискачів допомагає не лише зменшити кількість сміття, а й замінити деякі дорогі органайзери чи спеціальні аксесуари. Ось декілька найцікавіших способів використання.

Позначайте кабелі та зарядні пристрої

Одне з найпопулярніших застосувань — маркування дротів. У сучасному будинку часто накопичується багато кабелів: від телефону, ноутбука, телевізора, роутера, принтера чи зарядних пристроїв. Через однаковий вигляд легко переплутати, який провід до чого належить.

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На затискачі можна написати назву пристрою звичайним перманентним маркером і закріпити його на кабелі. Це значно полегшить пошук потрібного дроту.

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Закривайте відкриті пакети

Хоча затискач і створений саме для пакета з хлібом, ним можна користуватися багаторазово. Він чудово підійде для:

круп;

макаронів;

цукру;

кави;

спецій;

сухофруктів;

корму для домашніх тварин.

Головне — щільно скрутити край пакета перед тим, як закріпити його затискачем. Це допоможе довше зберегти свіжість продуктів.

Допоможе навести лад у саду й на городі

Багато городників використовують пластикові затискачі як невеликі бірки. На них можна написати назву сорту:

помідорів;

перцю;

огірків;

квітів;

зелені.

Після цього затискач легко прикріпити до мотузки, дроту чи тонкої гілки. Написи не стираються протягом тривалого часу, а самі затискачі не бояться вологи.

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Організуйте ключі

Якщо у вас багато ключів від різних дверей, комор чи господарських приміщень, затискачі допоможуть швидко їх розрізняти. На кожному можна написати:

квартира;

гараж;

дача;

підвал;

поштова скринька.

Завдяки цьому більше не доведеться щоразу перевіряти всі ключі по черзі.

Використовуйте як закладинку для книг

Пластиковий затискач добре тримається на сторінках і не пошкоджує папір. На відміну від звичайних паперових закладок, він не випадає навіть під час транспортування книги чи блокнота.

Також ним можна позначати важливі сторінки у щоденнику, кулінарній книзі або робочому записнику.

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Додаткові корисні ідеї

Насправді можливостей використання набагато більше. Дехто застосовує такі затискачі для сортування дрібних деталей у майстерні, інші — для маркування контейнерів у морозильній камері, щоб знати дату заморожування продуктів.

Також ними можна закріплювати легкі пакети, невеликі рулони ниток або навіть використовувати під час рукоділля для тимчасової фіксації тканини.

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