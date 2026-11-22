Після того як із банки з’їли огірки, помідори чи капусту, розсіл зазвичай просто виливають у раковину. А дарма: ця рідина вже містить сіль, кислоту та спеції, тому може стати готовою основою для маринадів, соусів і навіть домашньої випічки. Головне, правильно підібрати спосіб використання залежно від того, з яких овочів залишився розсіл.

Замаринувати м’ясо для соковитості. Розсіл з огірків або помідорів можна використати замість звичайного маринаду. Покладіть у нього куряче філе, стегна або шматочки свинини на 1–3 години в холодильнику. Сіль допоможе м’ясу утримувати вологу, а спеції нададуть йому виразнішого смаку. Перед приготуванням дістаньте м’ясо й обсушіть паперовим рушником.

Додати до тіста для домашнього хліба. Кілька ложок огіркового розсолу можна використати замість частини води в несолодкому дріжджовому тісті. Він додасть випічці легкого пряного присмаку. Враховуйте, що розсіл уже солоний, тому кількість солі в рецепті потрібно зменшити.

Приготувати заправку для салату. Змішайте дві столові ложки розсолу, три столові ложки олії, чайну ложку гірчиці та трохи меду. Отримаєте пікантну заправку для салату з капусти, буряка, картоплі або свіжих овочів. Додатково солити її зазвичай не потрібно.

Надати смаку картоплі. Додайте трохи огіркового розсолу у воду під час варіння картоплі або використайте його для маринування вже відварених шматочків перед запіканням. Спеції та кислинка зроблять смак виразнішим. Не переборщіть із кількістю, щоб страва не стала надто солоною.

Зробити мариновану цибулю. Наріжте цибулю тонкими півкільцями, залийте огірковим розсолом і залиште в холодильнику приблизно на 30–60 хвилин. Вона стане м’якшою, набуде приємної кислинки й добре доповнить бутерброди, м’ясо, салати та домашню шаурму.

Додати до супу або овочевої підливи. Огірковий чи капустяний розсіл може замінити частину води або бульйону в розсольнику, солянці, тушкованій капусті чи овочевій підливі. Вливайте його поступово наприкінці приготування, пробуючи страву на смак. Так ви зможете контролювати кислотність і солоність.