Ніколи не виливайте воду після варіння картоплі: вона вам знадобиться на городі — і ось навіщо

Яка користь картопляної води для городу / © Pixabay

Реклама

Більшість господинь після варіння картоплі без вагань зливають воду в раковину, навіть не здогадуючись, що разом із нею втрачають корисний ресурс для городу. Насправді цей простий відвар може стати ефективним натуральним добривом, яке допомагає рослинам рости швидше і бути здоровішими.

Чим корисна картопляна вода

Під час варіння у воду переходить частина крохмалю, калію та інших мікроелементів. У результаті утворюється поживний розчин, який позитивно впливає на ґрунт і рослини.

Особливо корисний такий відвар для культур, які потребують додаткового живлення на етапі зростання.

Реклама

Для підживлення яких рослин підходить відвар? Картопляна вода добре підходить для огірків, томатів, перцю, а також зелені. Вона допомагає рослинам активніше рости і краще засвоювати поживні речовини.

Як правильно використовувати картопляну воду

Підживлення рослин. Охолоджену воду можна використовувати для поливу овочів. Вона сприяє зміцненню кореневої системи і покращує загальний стан рослин.

Для кімнатних рослин. Такий розчин підходить і для домашніх квітів, він зміцнює імунітет рослин і захищає від гнилі.

Поліпшення структури ґрунту. Крохмаль у складі сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті, що позитивно впливає на його родючість.

